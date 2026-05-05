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Wohnquartier Penthouse a ashdod a fort potentiel vue sur mer

Aschdod, Israel
von
$1,35M
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ID: 36395
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 05.05.26

Standort

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Südbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Aschkelon
  • Stadt
    Aschdod
  • Adresse
    HaTzolelim, 1

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Penthouse a Ashdod hat einen tollen Meerblick. Strategische Lage. 5 Zimmer in 4 mit Keller und Privatparkplatz umgewandelt. Aufzug kommt direkt im Penthouse an

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Aschdod, Israel
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