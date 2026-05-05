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Wohnquartier Stop affaire appartement 4 pieces a ashdod a un prix imbattable

Aschdod, Israel
von
$605,020
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ID: 36388
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 05.05.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Südbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Aschkelon
  • Stadt
    Aschdod
  • Adresse
    Zalman Aran, 13

Über den Komplex

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Stop Case: 4 Zimmer-Wohnung in Ashdod zu einem unschlagbaren Preis. Im Herzen des "Dalet" Bezirks, Gebäude mit Aufzug, in der Nähe von allem... Bereits gemietet bei 4200 Shekels (Mietbarkeit 3.75%). Rundum gibt es Gebäude, die in "Tama 38" renoviert wurden: eine Terrasse, ein Zimmer und komplette Ravage und Modernisierung. Und in diesem Fall kann die bestehende Wohnung zu einem 5 Zimmer mit Terrasse werden, in einem Luxus-Gebäude alle Marmor!!!!

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Aschdod, Israel
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