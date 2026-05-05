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Wohnquartier Affaire exceptionnelle appartement 4 pieces a ashdod a youd bet

Aschdod, Israel
von
$706,420
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ID: 36387
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 05.05.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Südbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Aschkelon
  • Stadt
    Aschdod
  • Adresse
    Sivan

Über den Komplex

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Außergewöhnlicher Fall! 3 Zimmer-Wohnung in Youd Bet, sehr gut platziert zu einem sehr guten Preis. Voll möbliert. Nahe am Transport, Schulen, Spielplätze, Synagogen, Geschäfte...

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Aschdod, Israel
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