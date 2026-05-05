  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Netanja
  4. Wohnquartier Balcon sur la mer bon emplacement haut standing luxueux proche de la mer vue sur la mer dans un immeuble neuf magnifique projet de qualite

Wohnquartier Balcon sur la mer bon emplacement haut standing luxueux proche de la mer vue sur la mer dans un immeuble neuf magnifique projet de qualite

Netanja, Israel
von
$1,35M
;
6
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 36196
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 05.05.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Zentralbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk haScharon
  • Stadt
    Netanja
  • Adresse
    Tchernichovsky, 12

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
Mardochee Khayat lädt Sie ein, in einem unserer Wohnprojekte in Netanya zu leben. Sie suchen ein neun netanya Projekt Dieses schöne Projekt ist für Sie gemacht Project Momento ist ein luxuriöser Komplex, der Haus und Geschäft strategisch verbindet, weniger als 3 Gehminuten vom berühmten Kikar und 4 Minuten vom Strand entfernt In einer der begehrtesten Straßen der Stadt Der Hersteller Avraham Amram, dessen Ruf nicht mehr zu tun ist, hat bereits mehrere Projekte auf Hadera,Zichon Yaacov,Eilat und in anderen Städten Israels durchgeführt Projektmerkmale Das Projekt Momento umfasst verschiedene Arten von Wohnungen von 3 Zimmern bis 5 Zimmer sowie Penthouses mit privatem Jacuzzi Exterieurbeschichtung der letzten Generation Das Gebäude wird mit einer Doppel-Lobby mit einer schönen Deckenhöhe von 6 Metern ausgestattet und vom Architekten entworfen 3 Lifte inklusive chabbatic Tiefgaragen Lieferung in 3 Jahren Bankgarantie Apartment verfügt über Boden im ganzen Haus 80x80 Zentrale Klimaanlage neueste Generation Qualität Badezimmermöbel Grohe Markenventil Qualität Innentür Anpassbare Küche Elektrische Geschäfte in allen Haus Wohnungsräume von 104 m2 +15m2 Terrasse Ferienwohnung 4 Zimmer 106 m2 + 19m2 Terrasse Ferienwohnung 5 Zimmer 132 m2+ 20 m2 Terrasse Für weitere Informationen kontaktieren Mardochee Khayat 0523362121

Standort auf der Karte

Netanja, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Espaces de bureaux givat shaoul
Jerusalem, Israel
von
$876,096
Wohnviertel Appartement neuf a vendre a ashdod livraison immediate
Aschdod, Israel
von
$1,28M
Wohnviertel Habiter a ir yamim haradasha
Netanja, Israel
von
$2,57M
Wohnviertel Appartement tres spacieux a deux pas du kikar et de la plage
Netanja, Israel
von
$811,200
Wohnviertel Penthouse de prestige vue panoramique jerusalem 5 pieces neuf
Jerusalem, Israel
von
$2,20M
Sie sehen gerade
Wohnquartier Balcon sur la mer bon emplacement haut standing luxueux proche de la mer vue sur la mer dans un immeuble neuf magnifique projet de qualite
Netanja, Israel
von
$1,35M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Sublime 2 pieces balcon avec ascenseur
Wohnviertel Sublime 2 pieces balcon avec ascenseur
Wohnviertel Sublime 2 pieces balcon avec ascenseur
Wohnviertel Sublime 2 pieces balcon avec ascenseur
Wohnviertel Sublime 2 pieces balcon avec ascenseur
Alle anzeigen Wohnviertel Sublime 2 pieces balcon avec ascenseur
Wohnviertel Sublime 2 pieces balcon avec ascenseur
Tel-Aviv, Israel
von
$1,21M
Im Herzen von Rothschild in einem außergewöhnlichen Gebäude nach der Renovierung. Hochgeschoss mit Aufzug. 2 helle und sehr gut eingerichtete Zimmer + Balkon. Perfekt für einen Fuß in die Erde
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel En plein coeur de jerusalem kiryat yovel limitrophe ramat denya
Wohnviertel En plein coeur de jerusalem kiryat yovel limitrophe ramat denya
Wohnviertel En plein coeur de jerusalem kiryat yovel limitrophe ramat denya
Wohnviertel En plein coeur de jerusalem kiryat yovel limitrophe ramat denya
Wohnviertel En plein coeur de jerusalem kiryat yovel limitrophe ramat denya
Wohnviertel En plein coeur de jerusalem kiryat yovel limitrophe ramat denya
Jerusalem, Israel
von
$777,400
Sehr schönes Projekt an Kiryat Yovel an der Grenze zum Ramat Denya. Ein Wohnort von 3 Gebäuden, darunter 2 Gebäude von 9 Etagen und 1 von 16 Etagen. Große Auswahl an Wohnungen mit großen Balkonen von 2 bis 5 Zimmern mit Erdgeschoss und Penthouse. Parkplatz für jede Wohnung, Keller für einige…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Tres grand centre raanana immeuble recent
Wohnviertel Tres grand centre raanana immeuble recent
Wohnviertel Tres grand centre raanana immeuble recent
Wohnviertel Tres grand centre raanana immeuble recent
Wohnviertel Tres grand centre raanana immeuble recent
Alle anzeigen Wohnviertel Tres grand centre raanana immeuble recent
Wohnviertel Tres grand centre raanana immeuble recent
Ra’anana, Israel
von
$1,15M
Neue 4 Zimmer mit seltenen Bänden – Borohov Street, Raanana Eine Wohnung, die sich durch das unterscheidet, was fast nicht mehr gefunden wird: sehr große Innenvolumina und eine Terrasse von 13 m2 um das Wohnzimmer täglich zu erweitern. Im 4. Stock eines Gebäudes vor zwei Jahren renoviert, …
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen