Wohnquartier Nouveau programme residentiel a ashdod 6eme arrondissement

Eine außergewöhnliche Adresse im Herzen von Ashdod Neues Wohnprogramm – 6. Arrondissement Im Herzen von Rova VAV (Kreis 6), Ashdod, an der Ecke der Bnei Brit und Michashvili Straßen, verkörpert dieses neue Wohnprojekt eine moderne Vision des urbanen Lebensraums: architektonische Eleganz, Komfort des Lebens und strategische Lage. Das Projekt besteht aus zwei zeitgenössischen Gebäuden und genießt eine privilegierte Lage vor einem grünen Park. Dank seiner Eckposition genießt jede Wohnung großzügige Öffnungen mit außergewöhnlicher natürlicher Helligkeit, klarer Aussicht und optimaler Belüftung. Die Wohnräume wurden mit großer Liebe zum Detail entworfen, die Funktionalität, angenehme Volumen und Qualität der Konstruktion kombiniert. Die Apartments bieten intelligente und ausgewogene Pläne, perfekt an das moderne Familienleben angepasst, mit geräumigen Empfangsbereichen und hellen Zimmern. Ein zentraler Ort gesucht Das Leben in diesem Projekt bedeutet, ein komplettes städtisches Umfeld zu genießen, in dem alle wesentlichen Annehmlichkeiten in unmittelbarer Nähe sind. Die Nachbarschaft bietet schnellen Zugang zu bekannten Schulen, vielen Synagogen und einem lebendigen Gemeinschaftsleben. Geschäfte, Dienstleistungen und Supermärkte sind in wenigen Minuten zu erreichen, ebenso wie Grünflächen und Freizeiteinrichtungen. In der Nähe befinden sich die Ashdod Cinematheque, das große Einkaufszentrum BIG Fashion Ashdod, der Bahnhof Ashdod Ad Halom, der einen schnellen Zugang zum Zentrum des Landes bietet, und das moderne Assuta Ashdod Hospital. Das Viertel des Stadtzentrums von Ashdod mit seinen Restaurants, Cafés und Orten des Lebens ist auch ein paar Minuten entfernt, wie die Hauptstraßen den schnellen Zugang zu Tel Aviv und dem Rest des Landes erleichtern. Eine strategische Investition in eine sich verändernde Nachbarschaft Der sechste Stadtteil von Ashdod erlebt nun eine wichtige Dynamik der Modernisierung und Stadtentwicklung. Neue Immobilienprojekte helfen, diesen gefragten zentralen Sektor zu verbessern. Eine Wohnung in diesem Programm zu kaufen bedeutet heute einen besonders attraktiven Preis in einem Ort zu genießen, der in den kommenden Jahren Wert gewinnen wird. Diese Kombination aus Zentralität, Bauqualität und Startpreis stellt eine seltene Gelegenheit im Immobilienmarkt von Ashdod dar. Speziell vorteilhafte Akquisitionsbedingungen Das Projekt zeichnet sich auch durch einen außergewöhnlich flexiblen Zahlungsplan aus, der den Zugang zur Immobilie erleichtert. Nur 15% des Preises der Immobilie werden bei Vertragsunterzeichnung bezahlt, während die restlichen 85% nur bei der Lieferung der Wohnung zu zahlen sind. Dieser Plan wird ohne Interesse und ohne Indexierung während der Bauzeit vorgeschlagen, so dass Käufer von einer klaren finanziellen Sichtbarkeit und einem erheblichen wirtschaftlichen Vorteil profitieren können. Beispiel der Akquisition – Apartment 3 Zimmer Wohnungspreis: 1 560 000 Schekel Zahlung auf Unterschrift (15%) Agentur- und Anwaltsgebühren: 288 162 Schekel (ca. 80 000 €) Zahlungsbilanz bei Lieferung in 3 Jahren: 1.326.000 Schekel Während der gesamten Bauzeit wird kein Interesse oder Indexierung angewendet. Eine seltene Gelegenheit auf dem Ashdod-Markt Dank seiner zentralen Lage, der Qualität seiner Architektur und ihrer besonders vorteilhaften Akquisitionsbedingungen stellt dieses Projekt heute eine der attraktivsten Immobilienmöglichkeiten von Ashdod dar. Ob für eine Hauptresidenz oder für eine Kulturanlage, dieses Programm bietet die perfekte Balance zwischen Lebensqualität, strategischer Lage und Wertpotenzial.