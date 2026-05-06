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Wohnquartier Villa de prestige a louer en bord de mer a ashdod

Aschdod, Israel
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ID: 36086
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 05.05.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Südbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Aschkelon
  • Stadt
    Aschdod
  • Adresse
    Exodus, 32

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La Croisette à Ashdod !!! VERY RARE, PIEDS IN WASSER Gemütliche Villa mit Pool 340 m2, mehrere Terrassen, Aufzug, 5 Bäder und 6 Toiletten, prächtige Master-Suite mit Bad, ein schönes Ankleidezimmer und schöne Terrasse mit Blick auf das Meer, Klimaanlage, Parkplatz. Sie überqueren und sind am Strand der Marina mit seinen Cafés, Restaurants, Wasserspielen und Liegestühlen!

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Aschdod, Israel
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