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Wohnquartier Vous cherchez une grande maison familiale de haut standing dans le quartier recent du park elle est pour vous

Chadera, Israel
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06.05.26
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ID: 35692
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 06.05.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Haifa
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Hadera
  • Stadt
    Chadera
  • Adresse
    Ahad HaAm, 16

Über den Komplex

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BZH Die französischsprachige Abteilung von RE/MAX Hadera von Ra'hel Benguigui präsentiert eine neue Exklusivität. Entdecken Sie ein geräumiges und helles 7-Zimmer-Haus im Pavillon-Bereich des gesuchten Parks. Eigenschaften: - Ultra-Design-Haus, komfortabel auf 3 Etagen - 7 Zimmer mit ca. 198 m2 Wohnfläche - 270 m2 Land! - High-End Küche mit zentraler Insel - Großes Wohnzimmer mit schöner Bibliotheksecke - 2 große Elternsuiten - Sicheres Zimmer im Erdgeschoss - 3 Duschen, 5 Toiletten - 2 Terrassen, Parkplatz - Hochwertige Bodenbeläge einschließlich 90×90 Fliesen - Ja. Als Bonus: Freier Zugang zum Dach zu einer separaten Einheit von 2 Zimmern von 30 m2 im obersten Stock mit seiner Terrasse! In der Nähe aller Annehmlichkeiten der Nachbarschaft, ein Einkaufszentrum, Schulen, der berühmte Ecopark. Schneller Zugang zu den Straßen 4, 6 und 9 und 20 Minuten mit dem Auto vom Meer entfernt! Worauf wartest du? Ra'hel Benguiguigui – RE/MAX Professionals Hadera Lizenz Nr. 313736

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