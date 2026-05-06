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Wohnquartier Magnifique appartement de 4 pieces au centre ville de hadera

Chadera, Israel
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ID: 36057
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 05.05.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Haifa
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Hadera
  • Stadt
    Chadera
  • Adresse
    Ahad HaAm, 16

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BZH Neue exklusive RE/MAX Hadera! Zu verkaufen, eine schöne 4-Zimmer-Wohnung wie neu im Herzen von Hadera Stadtzentrum! - High-End-Wohnung von 4 Zimmern, ca. 100 m2, - Balkon von ca. 12 m2 mit einem schönen offenen Stadtblick und Meerblick! - Ja. Im 7. Stock auf 9, - Ein großes Wohnzimmer, gut eingerichtet mit einem echten offenen Raum, - Eine hervorragende moderne Küche mit viel Stauraum, - Eine schöne Design-Master-Suite mit Bad und WC, - 2 weitere Schlafzimmer mit einem sicheren Zimmer, - Klimaanlage, Home Automation System, - Ohne angrenzende Wände – ruhig und intim, - 2 Lifte, einschließlich einer von Shabbat, - Super Gebäude, ein renommierter Promotor, mit einer schönen Lobby, - Tiefgarage. Ausgezeichnete Lage sehr zentral – Banken, Gemeinden, Geschäfte und Transport zu Fuß erreichbar! Kontaktieren Sie uns: RE/MAX Hadera, Rah'el Benguigui. Berufslizenz 313736.

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