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Wohnquartier Bat yam residentiel tres haut de gamme

Bat Yam, Israel
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ID: 36242
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 05.05.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Bat Yam
  • Adresse
    Yoseftal

Über den Komplex

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ALLGEMEINE BAT YAM Iconic Tower-- Sehr hochwertige Wohnanlage Gebäude: Turm von 41 Etagen Begleitende Bank: Mizrahi Tefahot Ende 2029 Reichweite: ca. 700–800 m Zugang : in der Nähe Straßenbahn leben 15/20 Minuten von Tel Aviv Das Projekt Ein sehr hochwertiges Wohnprogramm in einer strategischen Lage von Bat Yam. Modernes Design, optimierte Volumina, Terrassen mit Meerblick/Stadtblick auf Boden, Orientierung und Typologie. Typologien verfügbar • Apartments 2, 3 und 4 Zimmer • Penthouses auf den oberen Etagen Dienstleistungen 5 Sterne ? Schwimmbad ? Sporthalle ? Spa & Wellness ? Dachausbau ? rund um die Uhr ? Konzession ? Wohnraum ? Coworking Spaces Anlagebedingungen • 20% bei Vertragsunterzeichnung • 41% im Bau • 39% bei Schlüssellieferung Geschäftskontakt Mordecai Khayat Der Agences® – Spezialist für neue Projekte in Israel 052-336-21-21

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