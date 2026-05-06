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Wohnquartier Projet rue yekhezkel residence de prestige au cOEur du nord ancien de tel aviv

Tel-Aviv, Israel
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ID: 35811
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 05.05.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Malachi, 9

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Neues Wohnprojekt 7 Etagen-Boutique-Gebäude, High-End in einem der begehrtesten Gegenden von Tel Aviv, Zu Fuß erreichen Sie den Hafen von Tel-Aviv, den Yachthafen, die Strände, den Park Yarkon, Gan Ha Geplante Lieferung : Februar 2027 Typologien verfügbar Apartments mit 2, 3 und 4 Zimmern ab 5.680.000NIS Gartenwohnungen mit privater Landschaft Penthouses mit großen Panoramaterrassen Geräumige Terrassen mit natürlichem Licht Dienstleistungen und Ausstattung Vorzügliche Eingangshalle und raffinierte Gemeinschaftsräume Privater unterirdischer Roboterparkplatz Harmonische Landschaftsgestaltung des Wohngebiets Moderne Technologien und High-End-Materialien Stärken Premium Lage: 5 Gehminuten vom Yarkon Park, Strand Tel Aviv und Hafen entfernt Man-made Residenz — begrenzte Anzahl von Wohnungen Starke Immobiliennachfrage in der Nachbarschaft und hervorragende Investitionsmöglichkeiten High-End-Services für optimale Lebensqualität

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