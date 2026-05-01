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Wohnquartier Jardin et douceur de vivre

Jerusalem, Israel
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ID: 35505
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 30.04.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem
  • Adresse
    Yaakov Salomon, 5

Über den Komplex

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In Ramat Beit Hakerem, in einem ruhigen Gebäude, in der Nähe von Synagogen und Transport, schöne und ausgedehnte 4P sehr gepflegt, dreifache Orientierung, mit drei Zugang zu einem großen Garten extrem angenehm vom Wohnzimmer, Küche und Elternzimmer. Doppelküche, Master-Suite, verstärktes Zimmer, zwei Keller und zwei einfache Zugang Parkplätze. Zugänglichkeit ohne Schritte.

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Jerusalem, Israel
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