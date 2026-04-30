  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Bat Yam
  4. Wohnquartier Bat yam projet neuf en prevente proche mer et tramway

Wohnquartier Bat yam projet neuf en prevente proche mer et tramway

Bat Yam, Israel
von
$3,65M
;
2
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 35345
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 26.04.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Bat Yam
  • Adresse
    Yoseftal

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
VENTE! BAT YAM QUARTIER ARLOZOROV PROCHE DE LA MER, DU TRAMWAY, DES ECOLES ET DES COMMERCES. EMPLACEMENT IDEAL. MAGNIFIQUE PROJET NICHT DE SEULEMENT 6 ETAGES. BELLES TERRASSES.

Standort auf der Karte

Bat Yam, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Penthouse dexception dans immeuble de standing
Tel-Aviv, Israel
von
$6,53M
Wohnviertel Avec terrasse calme investi a ne pas manquer agreable neuf
Tel-Aviv, Israel
von
$1,12M
Wohnviertel Appartement renove a deux pas de la mer
Tel-Aviv, Israel
von
$1,80M
Wohnviertel Sublime 3 pieces balcon bauhaus renove
Tel-Aviv, Israel
von
$1,51M
Wohnviertel Appartement 3 pieces moderne a vendre emplacement ideal a bat yam
Bat Yam, Israel
von
$721,272
Sie sehen gerade
Wohnquartier Bat yam projet neuf en prevente proche mer et tramway
Bat Yam, Israel
von
$3,65M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Projet neuf a hadera le parc
Wohnviertel Projet neuf a hadera le parc
Wohnviertel Projet neuf a hadera le parc
Wohnviertel Projet neuf a hadera le parc
Wohnviertel Projet neuf a hadera le parc
Chadera, Israel
von
$2,53M
Mardochee Khayat bietet Ihnen, in einem neuen Projekt in einer der besten Viertel von Hadera zu leben. Die Konstruktion mit architektonischem Design bietet Ihnen, in einem Komplex von zwei Gebäuden am Fuß einer kommerziellen Galerie zu leben, wo schöne Schilder anwesend sein werden. Sie woll…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Tel aviv neve tzedek face mer appartement 2 piEces de standing dans immeuble neuf 1 min de la plage
Wohnviertel Tel aviv neve tzedek face mer appartement 2 piEces de standing dans immeuble neuf 1 min de la plage
Wohnviertel Tel aviv neve tzedek face mer appartement 2 piEces de standing dans immeuble neuf 1 min de la plage
Wohnviertel Tel aviv neve tzedek face mer appartement 2 piEces de standing dans immeuble neuf 1 min de la plage
Wohnviertel Tel aviv neve tzedek face mer appartement 2 piEces de standing dans immeuble neuf 1 min de la plage
Alle anzeigen Wohnviertel Tel aviv neve tzedek face mer appartement 2 piEces de standing dans immeuble neuf 1 min de la plage
Wohnviertel Tel aviv neve tzedek face mer appartement 2 piEces de standing dans immeuble neuf 1 min de la plage
Tel-Aviv, Israel
von
$2,07M
NEVE TZEDEK – FACE SEA Wohnung 2 Zimmer – Neues Gebäude des Standes Ort: Herz von Neve Tzedek, einer der renommiertesten Bezirke von Tel-Aviv Blick auf das Meer und das Tayelet In der Nähe: Cafés, Geschäfte, Suzanne Dellal, Restaurants, Galerien, Transport Objektbeschreibung: Innenfläche: …
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Vue sur la mer
Wohnviertel Vue sur la mer
Wohnviertel Vue sur la mer
Wohnviertel Vue sur la mer
Wohnviertel Vue sur la mer
Alle anzeigen Wohnviertel Vue sur la mer
Wohnviertel Vue sur la mer
Aschkelon, Israel
von
$754,400
sublime 4 pièces immeuble le plus récent sur barnea promoteur de renomme vue mer haut standing
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen