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Wohnquartier OpportunitE rare 2 piEces moderne avec balcon amp parking

Jerusalem, Israel
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ID: 35026
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 23.03.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem
  • Adresse
    Avital, 15

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Neu auf dem Markt! In der begehrten Gegend von Mekor Haim, in der Nähe von Baka, nur wenige Minuten vom Einkaufszentrum Hadar, in der Nähe der Promenade von HaMesila Park, mit Blick auf alle Geschäfte und Supermärkte von Talpiot. In einem Boutique-Gebäude mit renommierter Lobby und Shabbat-Aufzügen. Neue 2-Zimmer-Wohnung von 49 m2 mit 5 m2 Balkon, eine echte Perle, mit offenem Blick nach Westen. Enthält einen verbesserten Gewölbe (Mamad), ein Badezimmer, Fußbodenheizung, VRF Klimaanlage, Smart Home System, private Tiefgarage und Keller. Soforteintrag.

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