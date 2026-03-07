Wohnquartier Appartement design avec vue pittoresque sur le parc hayarkon

Ermöglichen Sie die Anzeige von Website-Inhalten und den Zugriff auf Funktionen. Diese Art von Cookies wird nur für den ordnungsgemäßen Betrieb der Website verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. Eine Deaktivierung ist nicht möglich, ohne die Funktion der Website zu beeinträchtigen.
Dieses luxuriöse Apartment befindet sich im berühmten Pivko-Turm, im Stadtteil Haruzim von Ramat Gan, Israel, bietet ein unvergleichliches Lebenserlebnis. Das Hotel liegt am Eingang zum HaYarkon Park und bietet einen atemberaubenden Blick auf den Park und die Horizontlinie der Stadt. Mit einer beeindruckenden Fläche von 171 m2 verfügt die Wohnung über drei Schlafzimmer, darunter eine Master-Suite mit eigenem Bad und ein sicheres Schlafzimmer (Mamad). Darüber hinaus verfügt es über einen geräumigen Familienzimmer, eine Designerküche und ein elegantes Wohnzimmer. Zwei Terrassen, insgesamt 26 m2, bieten friedliche Freiräume perfekt zum Entspannen oder Empfangen.
Der Turm wurde von dem renommierten Architekten Ilan Pivko entworfen und ist für seine einzigartigen schwimmenden Einheiten bekannt. Die Wohnung wird durch High-End-Finishs, fortschrittliche Smart Home-Technologie, ein Sicherheitssystem mit Alarm und Kameras, Fußbodenheizung und direkten Zugang über zwei Aufzugs.
Parkplatz: 2
Höhle
Kombiniert perfekten Stil und Komfort, stellt diese Wohnung eine außergewöhnliche Gelegenheit für diejenigen, die einen Premium-Lifestyle in einer beliebten Lage suchen.
