  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Ramat Gan
  4. Wohnquartier Appartement design avec vue pittoresque sur le parc hayarkon

Wohnquartier Appartement design avec vue pittoresque sur le parc hayarkon

Ramat Gan, Israel
von
$2,43M
;
5
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 34017
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 06.03.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Ramat Gan
  • Adresse
    Truman, 19

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
Dieses luxuriöse Apartment befindet sich im berühmten Pivko-Turm, im Stadtteil Haruzim von Ramat Gan, Israel, bietet ein unvergleichliches Lebenserlebnis. Das Hotel liegt am Eingang zum HaYarkon Park und bietet einen atemberaubenden Blick auf den Park und die Horizontlinie der Stadt. Mit einer beeindruckenden Fläche von 171 m2 verfügt die Wohnung über drei Schlafzimmer, darunter eine Master-Suite mit eigenem Bad und ein sicheres Schlafzimmer (Mamad). Darüber hinaus verfügt es über einen geräumigen Familienzimmer, eine Designerküche und ein elegantes Wohnzimmer. Zwei Terrassen, insgesamt 26 m2, bieten friedliche Freiräume perfekt zum Entspannen oder Empfangen. Der Turm wurde von dem renommierten Architekten Ilan Pivko entworfen und ist für seine einzigartigen schwimmenden Einheiten bekannt. Die Wohnung wird durch High-End-Finishs, fortschrittliche Smart Home-Technologie, ein Sicherheitssystem mit Alarm und Kameras, Fußbodenheizung und direkten Zugang über zwei Aufzugs. Parkplatz: 2 Höhle Kombiniert perfekten Stil und Komfort, stellt diese Wohnung eine außergewöhnliche Gelegenheit für diejenigen, die einen Premium-Lifestyle in einer beliebten Lage suchen.

Standort auf der Karte

Ramat Gan, Israel
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Special investisseur
Aschkelon, Israel
von
$385,605
Wohnviertel Magnifique 2 pieces neuf avec balcon soucca
Jerusalem, Israel
von
$940,500
Wohnviertel A louer immeuble neuf entree debut janvier
Tel-Aviv, Israel
von
$4,389
Wohnviertel A louer superbe appartement de 4 pieces spacieux et lumineux avec vue directe sur la mer
Netanja, Israel
von
$2,665
Wohnviertel Quartier calme
Aschdod, Israel
von
$674,025
Sie sehen gerade
Wohnquartier Appartement design avec vue pittoresque sur le parc hayarkon
Ramat Gan, Israel
von
$2,43M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Balcon sur la mer
Wohnviertel Balcon sur la mer
Wohnviertel Balcon sur la mer
Wohnviertel Balcon sur la mer
Wohnviertel Balcon sur la mer
Alle anzeigen Wohnviertel Balcon sur la mer
Wohnviertel Balcon sur la mer
Aschdod, Israel
von
$705,375
Im Herzen von Ashdod, Rogozine Street, riesige 4-Zimmer-Wohnung mit mamad und Meerblick Terrasse im 7. Stock
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Superbe 3 pieces dans un projet neuf pres dans 6 mois a cote du parc
Wohnviertel Superbe 3 pieces dans un projet neuf pres dans 6 mois a cote du parc
Wohnviertel Superbe 3 pieces dans un projet neuf pres dans 6 mois a cote du parc
Tel-Aviv, Israel
von
$1,21M
Verkauf in exclusivite rue Antigonus, in der Nähe des Parks hayarkon und kikar Milano Superb 3 Zimmer 62m2 + 10 m2 Balkon Das Hotel liegt im 4. Stock eines Gebäudes derzeit renoviert. 6 Monate. 2 Schlafzimmer und ein Badezimmer. Dekoransicht und sehr hell
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Bat yam itzhak sadeh mini penthouse de standing avec vue mer panoramique
Wohnviertel Bat yam itzhak sadeh mini penthouse de standing avec vue mer panoramique
Wohnviertel Bat yam itzhak sadeh mini penthouse de standing avec vue mer panoramique
Wohnviertel Bat yam itzhak sadeh mini penthouse de standing avec vue mer panoramique
Wohnviertel Bat yam itzhak sadeh mini penthouse de standing avec vue mer panoramique
Alle anzeigen Wohnviertel Bat yam itzhak sadeh mini penthouse de standing avec vue mer panoramique
Wohnviertel Bat yam itzhak sadeh mini penthouse de standing avec vue mer panoramique
Bat Yam, Israel
von
$1,54M
VERKAUF Ewiger Meerblick • Hoher Stock • Architekturdekoration Dieses außergewöhnliche Mini-Penthouse befindet sich in einem der begehrtesten Gegenden von Bat Yam, in der Nähe des Meeres, der Geschäfte und des Transports, und bietet eine helle und elegante Wohnumgebung mit Panoramablick un…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen