  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Wohnquartier Superbe 163 m2 a vendre tour gan hair sur ben gurion et pres de la mer

Wohnquartier Superbe 163 m2 a vendre tour gan hair sur ben gurion et pres de la mer

Tel-Aviv, Israel
von
$3,45M
;
2
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 34012
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 05.03.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Hadassa, 15

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
Neu im Verkauf ausschließlich Hadassah 6 - im angesehenen und gesuchten Gan Ha'ir Turm ??? Helle und gepflegte Wohnung von ca. 163 m2 Praktische Tiefgarage ?? 7. Stock ?? Nordwestlicher Blick vom Wohnzimmer (Wohnzimmer und Küche) und östlich von den Zimmern Das Gebäude profitierte von einer kompletten Außensanierung und einer komplett bezahlten Dachsanierung! Die Vorteile des Turms: Ein neuer Wellnesskomplex auf der Dachterrasse, darunter: * Olympiapool * Geräumiges und modernes Fitnessstudio * Trocken- und Nasssauna * Jacuzzi Custodian am Eingang rund um die Uhr Ein großer, gut ausgestatteter Raum mit Duschen und Toiletten Ein Platz für Bewohner mit Zugang zu einem privaten Garten Grüne Umwelt

Standort auf der Karte

Tel-Aviv, Israel
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Superbe duplex 3 pieces terrace vue mer
Tel-Aviv, Israel
von
$1,52M
Wohnviertel A vendre appartement a ashdod
Aschdod, Israel
von
$1,19M
Wohnviertel Superbe 4 pieces dans un immeuble neuf avec 2 parking cave mamad et cave a deux pas de kikar rabin et ben gurion
Tel-Aviv, Israel
von
$2,43M
Wohnviertel Grand jardin
Jerusalem, Israel
von
$2,66M
Wohnviertel Appartement de reve a vendre rue nahalat binyamin tel aviv sur la zone pietonne
Tel-Aviv, Israel
von
$1,33M
Sie sehen gerade
Wohnquartier Superbe 163 m2 a vendre tour gan hair sur ben gurion et pres de la mer
Tel-Aviv, Israel
von
$3,45M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Netanya
Wohnviertel Netanya
Wohnviertel Netanya
Wohnviertel Netanya
Wohnviertel Netanya
Wohnviertel Netanya
Netanja, Israel
von
$721,050
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Appartement neuf de 3 pieces 112m2 bayit vegan jerusalem
Wohnviertel Appartement neuf de 3 pieces 112m2 bayit vegan jerusalem
Wohnviertel Appartement neuf de 3 pieces 112m2 bayit vegan jerusalem
Wohnviertel Appartement neuf de 3 pieces 112m2 bayit vegan jerusalem
Wohnviertel Appartement neuf de 3 pieces 112m2 bayit vegan jerusalem
Wohnviertel Appartement neuf de 3 pieces 112m2 bayit vegan jerusalem
Wohnviertel Appartement neuf de 3 pieces 112m2 bayit vegan jerusalem
Jerusalem, Israel
von
$1,22M
Neue 3-Zimmer-Wohnung 112m2 - Bayit Vegan, Jerusalem Dritte Etage, Neubau Terrasse 8m2 soucca Wohnzimmer, Esszimmer, 1 Küche 3 Schlafzimmer, 2 Badezimmer, 2 Toiletten Klimaanlage, Schlafsack, Bewaffnete Tür, Aufzug, Parkplatz Preis: 3,900,000sh (Agenturausschuss 2% ohne Steuern) Für weite…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Appartement entierement renove de 4 pieces 84m2 ramot alef jerusalem
Wohnviertel Appartement entierement renove de 4 pieces 84m2 ramot alef jerusalem
Wohnviertel Appartement entierement renove de 4 pieces 84m2 ramot alef jerusalem
Wohnviertel Appartement entierement renove de 4 pieces 84m2 ramot alef jerusalem
Wohnviertel Appartement entierement renove de 4 pieces 84m2 ramot alef jerusalem
Alle anzeigen Wohnviertel Appartement entierement renove de 4 pieces 84m2 ramot alef jerusalem
Wohnviertel Appartement entierement renove de 4 pieces 84m2 ramot alef jerusalem
Jerusalem, Israel
von
$846,450
Komplett renovierte 4-Zimmer-Wohnung 84m2 – Ramot Alef, Jerusalem Zweiter Stock, kein Aufzug. 4 Zimmer von 84m2 im 2. Stock Wohnzimmer, Esszimmer 3 Schlafzimmer, 1 Badezimmer, 2 Toiletten Klimaanlage, Warmwasserbereitergas, Pulverchemie Panzertür, Grills, Rollläden Ausstellung: Ost-West. …
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen