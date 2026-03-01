  1. Realting.com
Wohnquartier Appartement 3 pieces lumineux au centre de netanya

Netanja, Israel
von
$736,725
ID: 34000
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 01.03.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Zentralbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk haScharon
  • Stadt
    Netanja

Über den Komplex

Hauptmerkmale: 3 Stück • • Solarwasserheizung + Gas Zentrale Klimaanlage mit unabhängiger Steuerung in Zimmern Wasser und Gas • North-East / South-West Ausstellung (ausgezeichnete natürliche Belüftung) Große Becken Spüle in der Küche Kosten: • -Vaad habayit: 250 - / Monat

Standort auf der Karte

Netanja, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Wohnviertel Opportunite dun appartement avec un excellent potentiel damelioration tama 38 signe au coeur du quartier ramat eshkol entierement renove
Jerusalem, Israel
von
$1,21M
Wohnviertel Duplex a louer a jerusalem
Jerusalem, Israel
von
$6,897
Wohnviertel Envie de vivre dans un mini penthouse avec une vue imprenable sur le fameux ecopark
Chadera, Israel
von
$717,915
Wohnviertel Bonne affaire 5 pieces barnea immeuble recent
Aschkelon, Israel
von
$589,380
Wohnviertel Vue sur la mer
Rischon LeZion, Israel
von
$3,70M
Wohnquartier Appartement 3 pieces lumineux au centre de netanya
Netanja, Israel
von
$736,725
Wohnviertel Penthouse 5 pieces 210m2 17eme bayit vegan jerusalem
Wohnviertel Penthouse 5 pieces 210m2 17eme bayit vegan jerusalem
Jerusalem, Israel
von
$2,04M
Penthouse 5 Zimmer 167m2 mit 44m2 Terrasse, 17. Bayit Vegan Jerusalem Exklusiv, herrliche Penthouse befindet sich im 17. Stock eines neuen Gebäudes mit 3 Aufzügen, von denen 2 geräumig und hell sind, bietet es einen herrlichen Blick. Das Hotel liegt am Rande von Bet Veigan/Kyriat Yovel . Ide…
Immobilier.co.il
Wohnviertel Superbe 5 pieces en duplex a vendre a ashdod
Wohnviertel Superbe 5 pieces en duplex a vendre a ashdod
Aschdod, Israel
von
$1,85M
Verkauf : Superb 5 Schlafzimmer Duplex Wohnung in Ashdod Marina Top Standing - 2 Minuten vom Strand entfernt Wir bieten diese herrliche 5-Zimmer-Duplex-Wohnung, in einer der beliebtesten Gegenden von Ashdod, in der Nähe des Strandes und Marina. Ideal gelegen, bietet dieses Apartment einen a…
Immobilier.co.il
Tel-Aviv, Israel
von
$1,16M
Ferienwohnung 2.5 Zimmer, 72m2 im 3. Stock mit mamak Gebäude mit Qualität Tama 38 Renovierung im Jahr 2020 Ruhige, dreifache Orientierung I/N/S 300 Meter vom Strand
Immobilier.co.il
