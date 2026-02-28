Wohnquartier Superbe appartement de 4 pieces comme neuf en bord de mer de hadera a givat olga

Ermöglichen Sie die Anzeige von Website-Inhalten und den Zugriff auf Funktionen. Diese Art von Cookies wird nur für den ordnungsgemäßen Betrieb der Website verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. Eine Deaktivierung ist nicht möglich, ohne die Funktion der Website zu beeinträchtigen.
BZH
RE/MAX Hadera präsentiert Sie exklusiv, in einem neuen Gebäude mit hohem Stand, auf der Straße Mena
- Eine Design-Wohnung von 4 Zimmern von 107 m2, nur oben!
- 7/9,
- Ein sonniger, südwestlicher Wohnraum,
- Eine moderne, maßgeschneiderte Küche mit Zentrale,
- Eine schöne Terrasse von 14 m2, mit Meerblick!!!
- Eine luxuriöse Master-Suite mit Einbauschränken und einem Badezimmer,
- 2 weitere Schlafzimmer mit einem gesicherten,
- Ja. Insgesamt zwei schöne Badezimmer und zwei Toiletten,
- Aufzug, Klimaanlage,
- Ein privater Keller.
- Zwei Parkplätze!
- Tolle Lobby.
Das Hotel liegt in der Nähe des Meeres, renommiertes Jacob's Hotel, Moul Ha'Hof Einkaufsdorf, Synagogen, Bahnhof und Straßen.
Es ist wunderschön!
Eine ausgezeichnete Investitionsmöglichkeit in einem gewünschten Standort, vor allem angesichts der nächsten Konstruktion des Tayelet!
Kontaktieren Sie uns, RE/MAX Hadera, Rah'el Benguigui.
Lizenz 313736.
