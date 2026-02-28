  1. Realting.com
  4. Wohnquartier Superbe appartement de 4 pieces comme neuf en bord de mer de hadera a givat olga

Wohnquartier Superbe appartement de 4 pieces comme neuf en bord de mer de hadera a givat olga

Chadera, Israel
von
$843,315
10
ID: 33980
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 27.02.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Haifa
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Hadera
  • Stadt
    Chadera

Über den Komplex

BZH RE/MAX Hadera präsentiert Sie exklusiv, in einem neuen Gebäude mit hohem Stand, auf der Straße Mena - Eine Design-Wohnung von 4 Zimmern von 107 m2, nur oben! - 7/9, - Ein sonniger, südwestlicher Wohnraum, - Eine moderne, maßgeschneiderte Küche mit Zentrale, - Eine schöne Terrasse von 14 m2, mit Meerblick!!! - Eine luxuriöse Master-Suite mit Einbauschränken und einem Badezimmer, - 2 weitere Schlafzimmer mit einem gesicherten, - Ja. Insgesamt zwei schöne Badezimmer und zwei Toiletten, - Aufzug, Klimaanlage, - Ein privater Keller. - Zwei Parkplätze! - Tolle Lobby. Das Hotel liegt in der Nähe des Meeres, renommiertes Jacob's Hotel, Moul Ha'Hof Einkaufsdorf, Synagogen, Bahnhof und Straßen. Es ist wunderschön! Eine ausgezeichnete Investitionsmöglichkeit in einem gewünschten Standort, vor allem angesichts der nächsten Konstruktion des Tayelet! Kontaktieren Sie uns, RE/MAX Hadera, Rah'el Benguigui. Lizenz 313736.

Standort auf der Karte

Chadera, Israel
Freizeit

