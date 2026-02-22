  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Herzliya
  4. Wohnquartier Super opportunite dernier terrain a vendre a hertzelya ayeroka

Wohnquartier Super opportunite dernier terrain a vendre a hertzelya ayeroka

Herzliya, Israel
von
$2,66M
;
3
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 33479
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.02.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Herzliya

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
super opportunistisch letztes Land zum Verkauf in hertzelya ayeroka. 560 m2 .Privatfläche sehr gut gelegen, in der Nähe von Raanana, Schulen, Synagogen, Geschäfte Möglichkeit, 2 Hütten oder eine große Villa zu bauen Lass diese Gelegenheit nicht bestehen und ruf mich an.

Standort auf der Karte

Herzliya, Israel
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Espaces de bureaux guivat shaoul
Jerusalem, Israel
von
$707,256
Wohnviertel Superbe studio avec mezzanine entierement renove en plein coeur de tel aviv
Tel-Aviv, Israel
von
$877,800
Wohnviertel Quartier city un duplex 4 pieces
Aschkelon, Israel
von
$523,545
Wohnviertel Tres rare en centre ville de raanana piscinable
Ra’anana, Israel
von
$2,31M
Wohnviertel A vendre appartement 4 pieces a kiryat sanz rue yehuda hanassi netanya
Netanja, Israel
von
$771,210
Sie sehen gerade
Wohnquartier Super opportunite dernier terrain a vendre a hertzelya ayeroka
Herzliya, Israel
von
$2,66M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Charme renove a nahlaot ideal pour vivre ou investir jerusalem immobilier 026786595
Wohnviertel Charme renove a nahlaot ideal pour vivre ou investir jerusalem immobilier 026786595
Wohnviertel Charme renove a nahlaot ideal pour vivre ou investir jerusalem immobilier 026786595
Wohnviertel Charme renove a nahlaot ideal pour vivre ou investir jerusalem immobilier 026786595
Wohnviertel Charme renove a nahlaot ideal pour vivre ou investir jerusalem immobilier 026786595
Wohnviertel Charme renove a nahlaot ideal pour vivre ou investir jerusalem immobilier 026786595
Wohnviertel Charme renove a nahlaot ideal pour vivre ou investir jerusalem immobilier 026786595
Jerusalem, Israel
von
$868,395
Im Herzen von Nahlaot, entdecken Sie eine renovierte Wohnung bereits in zwei Mieteinheiten mit gemeinsamem Eingang aufgeteilt. Eine seltene Gelegenheit in diesem gesuchten, hellen, ruhigen und nahe Mahane Yehuda Markt. Oberfläche Arnona 49 m2 (53 m2 cadastre), 3 Zimmer, 1. Stock, Terrasse vo…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Avec terrasse proche de la mer bien agence projet de qualite
Wohnviertel Avec terrasse proche de la mer bien agence projet de qualite
Wohnviertel Avec terrasse proche de la mer bien agence projet de qualite
Wohnviertel Avec terrasse proche de la mer bien agence projet de qualite
Wohnviertel Avec terrasse proche de la mer bien agence projet de qualite
Wohnviertel Avec terrasse proche de la mer bien agence projet de qualite
Aschkelon, Israel
von
$573,705
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel A vendre bien dexception unique sur le marche
Wohnviertel A vendre bien dexception unique sur le marche
Wohnviertel A vendre bien dexception unique sur le marche
Tel-Aviv, Israel
von
$15,68M
Verkauf – Außergewöhnliche Waren, einzeln auf dem Markt American Colony District – Tel Aviv–Jaffa In einem sehr hochstehenden Gebäude mit Innenhof, Fitness-Studio und Tischtennisraum, entdecken Sie eine absolut einzigartige Wohnung, bietet total ruhigen und spektakulären Panoramablick auf …
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen