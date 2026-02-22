  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Ra’anana
  4. Wohnquartier Tres rare en centre ville de raanana piscinable

Wohnquartier Tres rare en centre ville de raanana piscinable

Ra’anana, Israel
von
$2,31M
;
9
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 33389
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.02.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Zentralbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Petach Tikwa
  • Stadt
    Ra’anana

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
Schönes Ferienhaus. 7 Zimmer. 3 Badezimmer. Vier Toiletten. Garten. Wir können dort einen Pool bauen. In einer sehr ruhigen Sackgasse. In der Nähe von Hasharon College und Lycee Ostrovsky.

Standort auf der Karte

Ra’anana, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Appartement clair et spacieux a vendre a ashdod
Aschdod, Israel
von
$752,400
Wohnviertel Rez de jardin face mer avec piscine privee
Aschkelon, Israel
von
$1,13M
Wohnviertel ExclusivitE meier tower A vendre appartement de luxe boulevard rothschild
Tel-Aviv, Israel
von
$2,12M
Wohnviertel Villa immense et luxueuse a ashdod a 2 pas de la mer
Aschdod, Israel
von
$3,92M
Wohnviertel Bonne occasion
Aschkelon, Israel
von
$467,115
Sie sehen gerade
Wohnquartier Tres rare en centre ville de raanana piscinable
Ra’anana, Israel
von
$2,31M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Superbe appartement renove avec des prestations haut de gamme
Wohnviertel Superbe appartement renove avec des prestations haut de gamme
Jerusalem, Israel
von
$1,43M
Superb Wohnung, 4 Schlafzimmer + eine gemietete Einheit neben der Wohnung, Erlaubnis, einen Balkon aus dem Zimmer zu löschen, atemberaubende Aussicht
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Vue mer exceptionnelle
Wohnviertel Vue mer exceptionnelle
Wohnviertel Vue mer exceptionnelle
Wohnviertel Vue mer exceptionnelle
Wohnviertel Vue mer exceptionnelle
Alle anzeigen Wohnviertel Vue mer exceptionnelle
Wohnviertel Vue mer exceptionnelle
Aschkelon, Israel
von
$329,175
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Superbe 2 pieces remis a neuf ideal pour jeune couple
Wohnviertel Superbe 2 pieces remis a neuf ideal pour jeune couple
Wohnviertel Superbe 2 pieces remis a neuf ideal pour jeune couple
Wohnviertel Superbe 2 pieces remis a neuf ideal pour jeune couple
Wohnviertel Superbe 2 pieces remis a neuf ideal pour jeune couple
Wohnviertel Superbe 2 pieces remis a neuf ideal pour jeune couple
Jerusalem, Israel
von
$1,411
Sehr schöne zwei Stück gut arrangiert Separate Toiletten und Badezimmer Terrasse im Freien komplett renovierte Wohnung moderne und neue Einrichtungen
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen