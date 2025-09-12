  1. Realting.com
  4. Wohnquartier Au centre avec terrasse bon emplacement projet de qualite

Wohnquartier Au centre avec terrasse bon emplacement projet de qualite

Chadera, Israel
$790,500
6
ID: 27982
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Haifa
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Hadera
  • Stadt
    Chadera

Smilanski Hadera — Außergewöhnliche Stadtresidenz im Herzen der Stadt Lieferung: August 2027 Premium Lage, direkt im Zentrum von Hadera: in der Nähe des Justizpalasts und des Rathauses, in der Nähe der zukünftigen Kirya Hamemshala und weniger als 10 Gehminuten vom Bahnhof (Direktverbindung Tel Aviv). Projekt unterschrieben von einem renommierten Entwickler, Kombination von Geschäften, Büros und Wohnung mit privatem Eingang für eine exklusive Atmosphäre. Projektvermögen: Gemeinsame Panorama-Terrasse ~550 m2 reserviert für Einwohner, freie Aussicht auf die Stadt. Privater Garten ~600 m2 für entspannende Momente mit Familie oder Nachbarn. Einkaufsmöglichkeiten im Erdgeschoss, Auswahl an hochwertigen Geschäften, direkter Zugang. Eine dynamische, moderne, gepflegte Wohnumgebung – ideal für Wohnen oder Investieren.

Chadera, Israel
