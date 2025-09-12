  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Chadera
  4. Wohnquartier A ne pas manquer dans un bel immeuble luxueux projet de qualite

Wohnquartier A ne pas manquer dans un bel immeuble luxueux projet de qualite

Chadera, Israel
von
$717,000
;
6
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 27974
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 12.09.25

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Haifa
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Hadera
  • Stadt
    Chadera

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
Entdecken Sie ein außergewöhnliches Immobilienprojekt in Hadera – Bezirk Guivat Olga Strategisch nahe am Strand gelegen, verbindet dieses Projekt Innovation, Komfort und Wohlbefinden. Mit seiner zeitgenössischen und nachhaltigen Architektur bietet sie eine einzigartige und raffinierte Lebensumgebung. Bestehend aus zwei Gebäuden mit modernem Design, zeichnet es sich durch: Luxuriöse Doppelhöhe Eingangshalle Exklusive Lounge Geschäfte am Fuße des Gebäudes Ausgestattetes Fitnessstudio Einkaufszentrum in der Nähe Hauptvermögen: Ideale Lage am Meer Lieferung geplant für Oktober 2028 Attraktive Vorverkaufsbedingungen: 20/80 Zahlungs- und Präferenzsätze Eine seltene Gelegenheit, im Herzen von Hadera, im Stadtteil Guivat Olga zu leben oder zu investieren.

Standort auf der Karte

Chadera, Israel
Ausbildung
Essen & Trinken
Transport
Finanzen
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Haut standing luxueux projet de qualite
Jerusalem, Israel
von
$2,22M
Wohnviertel Projet neuf dexception a or akiva maison mitoyenne duplex avec jardin ou penthouse a vous de choisir
Or Akiva, Israel
von
$1,20M
Wohnviertel En plein coeur de bait vagan ramat sharet
Jerusalem, Israel
von
$1,43M
Wohnviertel Nouveau projet ramat bet shemesh 3 4 5 pieces rez de jardin et penthouses
Bet Schemesch, Israel
von
$900,000
Wohnviertel Nouveau programme a ashdod dans le nouveau quartier shimon peres conditions de paiements hyper attractives
Aschdod, Israel
von
$942,000
Sie sehen gerade
Wohnquartier A ne pas manquer dans un bel immeuble luxueux projet de qualite
Chadera, Israel
von
$717,000
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel A ne pas manquer au centre avec terrasse bon emplacement dans un immeuble neuf neuf
Wohnviertel A ne pas manquer au centre avec terrasse bon emplacement dans un immeuble neuf neuf
Wohnviertel A ne pas manquer au centre avec terrasse bon emplacement dans un immeuble neuf neuf
Wohnviertel A ne pas manquer au centre avec terrasse bon emplacement dans un immeuble neuf neuf
Wohnviertel A ne pas manquer au centre avec terrasse bon emplacement dans un immeuble neuf neuf
Alle anzeigen Wohnviertel A ne pas manquer au centre avec terrasse bon emplacement dans un immeuble neuf neuf
Wohnviertel A ne pas manquer au centre avec terrasse bon emplacement dans un immeuble neuf neuf
Netanja, Israel
von
$996,000
Mardoche khayat lädt Sie ein, in einem unserer Wohnprojekte in Netanya zu leben. Projekt Ussishkine 12 ist ein Boutique-Gebäude strategisch gelegen 3 Gehminuten vom berühmten Kikar und 4 Minuten vom Strand entfernt In einer der begehrtesten Straßen der Stadt Projektmerkmale Das Projekt um…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel En plein centre ville de jerusalem
Wohnviertel En plein centre ville de jerusalem
Wohnviertel En plein centre ville de jerusalem
Wohnviertel En plein centre ville de jerusalem
Wohnviertel En plein centre ville de jerusalem
Alle anzeigen Wohnviertel En plein centre ville de jerusalem
Wohnviertel En plein centre ville de jerusalem
Jerusalem, Israel
von
$1,19M
Ein neues luxuriöses Wohnprojekt in Jerusalem liegt in der Nähe der großen Synagoge und 7 Gehminuten von der Mamilla entfernt. Dieses prestigeträchtige Wohnprojekt verbindet die intelligente und moderne Konstruktion mit einem klassischen Design. Diese Residenz befindet sich im Herzen von Jer…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel A ne pas manquer dans un immeuble neuf haut standing neuf proche de la mer projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer dans un immeuble neuf haut standing neuf proche de la mer projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer dans un immeuble neuf haut standing neuf proche de la mer projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer dans un immeuble neuf haut standing neuf proche de la mer projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer dans un immeuble neuf haut standing neuf proche de la mer projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer dans un immeuble neuf haut standing neuf proche de la mer projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer dans un immeuble neuf haut standing neuf proche de la mer projet de qualite
Netanja, Israel
von
$878,100
Projektstatus Mardoche khayat lädt Sie ein, in einem unserer Wohnprojekte in Netanya zu leben. Projekt Jabotinsky ist ein Boutique-Gebäude strategisch gelegen 7 Gehminuten vom berühmten Kikar und 6 Minuten vom Strand entfernt In einer der begehrtesten Straßen der Stadt Projektmerkmale Da…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen