  Wohnquartier A ne pas manquer avec terrasse haut standing permis de construire projet de qualite

Wohnquartier A ne pas manquer avec terrasse haut standing permis de construire projet de qualite

Bet Schemesch, Israel
von
$791,100
;
9
ID: 27963
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 12.09.25

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Bet Schemesch

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
Projekt Nofei Ben Shemen – Beit Shemesh Ein modernes und familiäres Viertel, ideal gelegen zwischen Tel Aviv und Jerusalem: • 20 min von Tel Aviv Hochmoderne Wohnungen in zwei 17-stöckigen Wohntürmen, im Herzen einer lebendigen Gemeinschaft mit Schulen, Geschäften und Parks in der Nähe. Jede Wohnung verfügt über ein optimiertes Design, Qualitätsservices und einen Parkplatz + Keller inklusive. Attraktive Investition: hohe Nachfrage, Wachstumspotenzial, vorteilhafte Zahlungsbedingungen (15% auf Signatur, Balance 3 Monate vor Lieferung – keine Indexierung). Geplante Lieferung T3 2028.

Wohnviertel Projet neuf proche de la mer et de la ligne de tramway a bat yam
Bat Yam, Israel
von
$711,000
Bat Yam, Israel
von
$711,000
Wohnviertel Tout nouveau programme neuf a la marina dashdod
Aschdod, Israel
von
$2,25M
Aschdod, Israel
von
$2,25M
Wohnviertel En plein centre ville de jerusalem mekor haim
Jerusalem, Israel
von
$1,27M
Wohnviertel Projet immobilier
Aschkelon, Israel
von
$585,000
Wohnviertel A proximite de la mer neve tsedek
Tel-Aviv, Israel
von
$2,61M
Wohnviertel Nouveau projet au coeur de talpiot jerusalem
Wohnviertel Nouveau projet au coeur de talpiot jerusalem
Wohnviertel Nouveau projet au coeur de talpiot jerusalem
Wohnviertel Nouveau projet au coeur de talpiot jerusalem
Wohnviertel Nouveau projet au coeur de talpiot jerusalem
Wohnviertel Nouveau projet au coeur de talpiot jerusalem
Jerusalem, Israel
von
$1,10M
Neues Projekt im Herzen von Talpiot Jerusalem Komplex von 8 Gebäuden, von denen 4 bereits bewohnt sind, und 2 werden vermarktet. 10 Stockwerke mit luxuriöser Lobby, 2 Aufzüge, Tiefgarage und Keller. Mit einem schönen Park einschließlich Kinderspielplatz sowie verschiedenen Geschäften in der…
Wohnviertel Tout nouveau programme neuf a la marina dashdod
Aschdod, Israel
von
$2,25M
Wohnviertel Tout nouveau programme neuf a la marina dashdod
Wohnviertel Tout nouveau programme neuf a la marina dashdod
Wohnviertel Tout nouveau programme neuf a la marina dashdod
Wohnviertel Tout nouveau programme neuf a la marina dashdod
Alle anzeigen Wohnviertel Tout nouveau programme neuf a la marina dashdod
Wohnviertel Tout nouveau programme neuf a la marina dashdod
Aschdod, Israel
von
$2,25M
Neues und neuestes neues Programm von Ashdod Marina Füße im Wasser Bau eines sehr hohen Standes mit den besten Materialien Vor den Booten und dem Meer, in der Nähe von Cafés, Restaurants und Geschäften Wohnort: Eingangshalle 5 Sterne Holzeintritt Parkplatz und Keller unter dem Boden Ultra sc…
Wohnviertel Avec terrasse dans un immeuble neuf bel appartement projet de qualite
Netanja, Israel
von
$876,000
Wohnviertel Avec terrasse dans un immeuble neuf bel appartement projet de qualite
Wohnviertel Avec terrasse dans un immeuble neuf bel appartement projet de qualite
Wohnviertel Avec terrasse dans un immeuble neuf bel appartement projet de qualite
Wohnviertel Avec terrasse dans un immeuble neuf bel appartement projet de qualite
Alle anzeigen Wohnviertel Avec terrasse dans un immeuble neuf bel appartement projet de qualite
Wohnviertel Avec terrasse dans un immeuble neuf bel appartement projet de qualite
Netanja, Israel
von
$876,000
Mardochee Khayat lädt Sie ein, in einem unserer Wohnprojekte in Netanya zu leben. Das Projekt befindet sich in der Bezirksanruf vor Kiriat Hasharon In der Nähe des neuen Zugangs zum Highway 2 (Tel Aviv/Haifa) Das Projekt Nevo Hasharon befindet sich in der Nähe des Landes Elystour, Synagoge, …
