  4. Wohnquartier A ne pas manquer avec terrasse haut standing permis de construire projet de qualite

Bet Schemesch, Israel
$669,000
9
ID: 27962
Andere Komplexe
Wohnviertel Nouveau projet katamonim jerusalem du 2 au 5 pieces penthouses et rez de jardin
Wohnviertel Nouveau projet katamonim jerusalem du 2 au 5 pieces penthouses et rez de jardin
Wohnviertel Nouveau projet katamonim jerusalem du 2 au 5 pieces penthouses et rez de jardin
Wohnviertel Nouveau projet katamonim jerusalem du 2 au 5 pieces penthouses et rez de jardin
Wohnviertel Nouveau projet katamonim jerusalem du 2 au 5 pieces penthouses et rez de jardin
Jerusalem, Israel
von
$720,000
Neues Katamon Jerusalem Projekt von 2 bis 5 Zimmern, Penthäuser und Erdgeschoss Im Stadtteil Katamonim gelegen, besteht dieses Projekt aus 5 Gebäuden mit 34 Etagen mit Fitnessraum, Synagogen, 5 Aufzügen. Die Straßenbahn führt zum Projektboden. Lieferbar Dezember 2029 Zahlungsmethode Dieses …
Wohnviertel A proximite de la mer neve tsedek
Wohnviertel A proximite de la mer neve tsedek
Wohnviertel A proximite de la mer neve tsedek
Wohnviertel A proximite de la mer neve tsedek
Wohnviertel A proximite de la mer neve tsedek
Tel-Aviv, Israel
von
$2,61M
sehr schönes Projekt auf Tel Aviv in der Nähe des Meeres und des berühmten Viertels Neve Tsedek. Penthouse mit 4 Zimmern, 3 Bett mit 2 schmutzigen Bädern. eine schöne Terrasse von 56 m2 im 7. Stock. mit 1 Parkplatz. Lieferung 8 Monate
Wohnviertel En plein coeur de bait vagan ramat sharet
Wohnviertel En plein coeur de bait vagan ramat sharet
Wohnviertel En plein coeur de bait vagan ramat sharet
Wohnviertel En plein coeur de bait vagan ramat sharet
Jerusalem, Israel
von
$1,23M
Das ist das neue Projekt an der Grenze zum Ramat Sharet Bait Vagan. - Ja. In der neuen Phase genießen Sie eine hervorragende Lage im Herzen der Nachbarschaft, eine optimale Topographie und eine Verbindung zwischen einer Stadtumgebung, Grünflächen, Parks in der Nähe und einem atemberaubenden …
