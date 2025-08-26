  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Aschdod
  4. Wohnquartier Tout nouveau programme neuf a la marina dashdod

Wohnquartier Tout nouveau programme neuf a la marina dashdod

Aschdod, Israel
von
$2,25M
26.08.25
$2,25M
14.07.25
$2,11M
;
11
ID: 26959
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 26.08.25

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Südbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Aschkelon
  • Stadt
    Aschdod

Über den Komplex

Français Français
Neues und neuestes neues Programm von Ashdod Marina Füße im Wasser Bau eines sehr hohen Standes mit den besten Materialien Vor den Booten und dem Meer, in der Nähe von Cafés, Restaurants und Geschäften Wohnort: Eingangshalle 5 Sterne Holzeintritt Parkplatz und Keller unter dem Boden Ultra schnelle Aufzüge einschließlich eines Shabat Die Wohnungen: Bewaffnete Eingangstür Design Innentür "Pandoor" Grundstück 1 Meter Terrasse in Teck Küche mit Möbeln und Marmor Elektrische Rollläden im gesamten Apartment Geschlossene Schaltung Video-Intercom Solares oder elektrisches Warmwasser

Standort auf der Karte

Aschdod, Israel

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Wohnviertel Bel appartement dans un bel immeuble haut standing luxueux neuf projet de qualite spacieux
Herzliya, Israel
von
$1,98M
Wohnviertel En plein centre ville de tel aviv
Tel-Aviv, Israel
von
$1,46M
Wohnviertel Projet neuf kiryat hayovel jerusalem du 3 au 6 pieces
Jerusalem, Israel
von
$865,200
Wohnviertel Vivre a givat shmouel quartier ramat adar qualite de vie au coeur disrael 8 derniers appartements disponibles
Givat Shmuel, Israel
von
$1,26M
Wohnviertel Tel aviv au pied de la mer
Tel-Aviv, Israel
von
$3,00M
Wohnquartier Tout nouveau programme neuf a la marina dashdod
Aschdod, Israel
von
$2,25M
Wohnviertel Holyland bait vagan
Wohnviertel Holyland bait vagan
Jerusalem, Israel
von
$1,23M
Im Herzen von Bait Vagan ist die neue Phase des Holyland-Komplexes endlich verfügbar, mit einer großen Auswahl an Wohnungen von 3 Zimmern bis zum Penthouse und Erdgeschoss
Wohnviertel Nouveau quartier de netivot ramot yoram
Netivot, Israel
von
$405,000
In der neuen Nachbarschaft von Netivot Das Ramot Yoram Bezirk in der Mitte der Expansion angrenzend an den Neve Sharone Bezirk. Reine Investition. Große Auswahl an Wohnung von 3 Zimmern bis Penthouse mit Garten Erdgeschoss. Lieferung innerhalb von 2 Jahren .With Bankgarantie
Wohnviertel Nouveau projet au coeur de talpiot jerusalem
Jerusalem, Israel
von
$1,10M
Neues Projekt im Herzen von Talpiot Jerusalem Komplex von 8 Gebäuden, von denen 4 bereits bewohnt sind, und 2 werden vermarktet. 10 Stockwerke mit luxuriöser Lobby, 2 Aufzüge, Tiefgarage und Keller. Mit einem schönen Park einschließlich Kinderspielplatz sowie verschiedenen Geschäften in der…
