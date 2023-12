Canggu, Indonesien

von €151,561

Kapitulation vor: 2024

Wohnungen 2 Fußböden 1 Schlafzimmer Pool Kleiderschrankraum Bereich: Wohnung - 60 m ² Preis: 165.000 $ (2 750 $ pro m ²) Erträge aus der Vermietung: Umsatz pro Tag: 130 $ Laden - 75 % Umsatz pro Tag unter Berücksichtigung des Ladens des Objekts - 97,5 $ Jahresumsatz unter Berücksichtigung des Ladens des Objekts - 35.588 $ Gewinn unter Berücksichtigung von Ausgaben und Steuern pro Jahr - 24.270,3 $ (16,5%) Rückzahlung - 6 Jahre Ausgaben und Steuern für den Verkauf der Fazilität werden individuell berechnet und hängen von verschiedenen Faktoren ab. Gesamtkosten und Steuern: Notargebühr 1% (Anteile an den Käufer 50/50) Steuer zum Verkauf des Objekts 11% (Anteile an den Käufer 50/50) Gewinnsteuer für einen Einwohner Indonesiens (10%) Gewinnsteuer für Nichtansässige in Indonesien (20%)