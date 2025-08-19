Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Ungarn
  3. Wohnimmobilien
  4. Kondominium
  5. Terrasse

Eigentumswohnungen mit Terrasse in Ungarn

Budapest
3
Mittelungarn
3
Kondominium Löschen
Alles löschen
2 immobilienobjekte total found
Condo 3 zimmer in Budapest, Ungarn
Condo 3 zimmer
Budapest, Ungarn
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 78 m²
Stockwerk 7
BEAUTIFUL Panorama zu Budapests Brücken, Fluss und Schloss in einem Gebäude mit Sicherheit u…
$561,681
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
DPRM.hu
Sprachen
English, Deutsch, Hungarian
Condo 4 zimmer in Budapest, Ungarn
Condo 4 zimmer
Budapest, Ungarn
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 146 m²
Stockwerk 2
Schönes Layout, perfekte Lage, zeitgenössische Stimmung. Wir bieten eine rundum Panorama-Woh…
$772,311
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
DPRM.hu
Sprachen
English, Deutsch, Hungarian
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Ungarn

mit Garage
mit Garten
mit Schwimmbad
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen