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Hotels in Mitteltransdanubien, Ungarn

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Hotel 2 437 m² in Monoszlo, Ungarn
Hotel 2 437 m²
Monoszlo, Ungarn
Fläche 2 437 m²
Dieses Weingut ist ein 10-Hektar-Weinhof, der überwiegend Rotwein produziert. Es ist ein Pre…
$6,38M
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