  1. Realting.com
  2. Honduras
  3. Jose Santos Guardiola
  4. Wohnimmobilien
  5. Stadthaus

Stadthäuser in Jose Santos Guardiola, Honduras

1 immobilienobjekt total found
Reihenhaus in Six Huts, Honduras
Reihenhaus
Six Huts, Honduras
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 151 m²
Etagenzahl 3
Außergewöhnlicher Wert in der wachsenden Gemeinde Tortuga Hills, Caribe Point, Roatán. Diese…
$249,000
Immobilienagentur
Wendy Roatan Realty & Associates
Sprachen
English
