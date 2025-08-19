Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  2. Honduras
  3. Colon
  4. Wohnimmobilien

Wohnimmobilien in Colon, Honduras

2 immobilienobjekte total found
Haus 3 Schlafzimmer in Trujillo, Honduras
Haus 3 Schlafzimmer
Trujillo, Honduras
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 242 m²
Etagenzahl 2
Casa de Alta ist ein neu bemaltes 3 Schlafzimmer, 3 Badezimmer, 2 Etagenhaus mit einer voll …
$185,000
Immobilienagentur
Wendy Roatan Realty & Associates
Sprachen
English
Haus 2 Schlafzimmer in Colon, Honduras
Haus 2 Schlafzimmer
Colon, Honduras
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 226 m²
Etagenzahl 1
Willkommen in Paraiso Escondido in Balfate, Balfate befindet sich etwa eine Stunde Fahrt von…
$170,000
Immobilienangaben in Colon, Honduras

