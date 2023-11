Modern residence near a park, Glyfada, Greece

Athen, Griechenland

von €137,200

Das Tranio-Team hat eine Baustelle in einer ruhigen, sauberen Gegend im Zentrum von Athen gekauft und vervollständigt ein 6-stöckiges Wohnhaus. Es wird ein modernes Gebäude mit Aufzug und Gewerbefläche im Erdgeschoss sein. Die Apartments und Studios werden mit Endbearbeitung, Badausstattung und Küchenmöbeln geliefert. Vorteile Hohe Nachfrage: Studios und Apartments mit 1 Schlafzimmer sind die gefragtesten Angebote in der Region. Schöne Aussicht: auf den Schulpark, Athen und den Berg Likavitos. Die gute Aussicht ist in Athen selten. Häufiger stehen die Häuser nahe beieinander. Geringer Energieverbrauch: Die Energieeffizienzklasse B ermöglicht es den Bewohnern, nicht zu viel für Strom zu bezahlen. In älteren Gebäuden ist Strom teurer. Gute Lage: in der Nähe einer belebten Allee. Zwei U-Bahn-Stationen zu Fuß erreichbar. Die Gegend ist sauber, ruhig und grün. Wohlhabende Mittelklasse ist hier. Remote-Transaktion: Auf Wunsch kann dies über einen Anwalt durchgeführt werden und erfordert keinen Flug nach Griechenland. Geldtransfer: Sie können in Raten kaufen und in Dollar oder Euro bezahlen. Geschätzte Rendite: vor Gebühren und Steuern 4,5-6% pro Jahr. Verwaltet von Tranio: Wir finden selbst Mieter und kümmern uns um alle Haushaltsangelegenheiten. Lage und nahe gelegene Infrastruktur Ambelokipi ist ein sauberes Wohngebiet im Zentrum von Athen. Sein Name bedeutet "Weinberge". Es liegt nordöstlich der Akropolis. Die Akropolis ist 15 Minuten mit der U-Bahn entfernt. Die U-Bahn-Stationen Ampelokipi und Panormou sind etwa 7-10 Minuten entfernt. Andere beliebte Orte sind nicht weit vom Projekt entfernt: Die Alexandros Avenue liegt 400 m vom Haus entfernt. Interessante Punkte: das griechische Innenministerium, die Hauptjustizabteilung, Bankbüros und Zweigstellen, zwei große Krankenhäuser, die Wirtschaftsuniversität Athen, kleine und mittlere Unternehmen. Likavitos Berg: Waldgebiet, 800 m vom Komplex entfernt. Auf der gegenüberliegenden Seite der Alexandros Avenue. Der Berg hat einen wunderschönen Blick auf Athen und es gibt Wanderwege, Aussichtspunkte und Cafés. Der Ares Park ist der größte in Athen. Ein Kilometer vom Haus entfernt, 20 Minuten zu Fuß oder 5 Minuten mit dem Auto. Dekoriert mit Brunnen, Skulpturen und Blumenbeeten.