VR Shekvetili Forest Beach premialnyj kurortnyj kompleks na pervoj beregovoj

VR Shekvetili Forest Beach ist ein großer Premium-Resort-Komplex an der ersten Küste des Schwarzen Meeres im Ferienort Shekvetili. Das Projekt kombiniert moderne Architektur, Fünf-Sterne-Hotelservice, natürliche Umwelt und entwickelte Weltklasse-Infrastruktur und schafft ein neues Format von Resort-Immobilien für Wohnen, Erholung und Investitionen. Der Name des Projekts und Beispiele für Pläne werden in der Präsentation vorgestellt.

Standort.

Shekvetili gilt als eines der umweltfreundlichsten Resorts in Georgien. Die einzigartige Kombination aus Magnetsand, Kiefernwald und Meeresklima schafft das ganze Jahr über günstige Bedingungen für Erholung und Gesundheit.

Das Projekt liegt direkt an der Schwarzmeerküste und liegt in der Nähe der wichtigsten Touristenattraktionen der Region:

Absatz Resort & Spa Shekvetili

Schwarzmeerarena;

Dendrologischer Park;

Musikpark;

Freizeitpark Tsitsinatela;

Botanische Gebiete und Wanderwege.

Diese Lage bietet einen hohen Touristenstrom und eine stetige Nachfrage nach Mietimmobilien.

Projektkonzeption

VR Shekvetili Forest Beach ist eine vollwertige Ferienstadt mit eigener Infrastruktur, die sich sowohl auf Eigentümer als auch auf Gäste des Komplexes konzentriert.

Das Projekt kombiniert:

Premiumwohnungen;

Fünf-Sterne-Hotelservice;

Infrastruktur des Resorts;

gewerbliche Räume;

Ruheflächen;

Sportanlagen;

internationale Restaurants.

Der Komplex wird in mehreren Wohnblöcken mit einem sorgfältig durchdachten Masterplan realisiert. Die Präsentation präsentiert einen Masterplan, Gebäude und Standard-Etagen des Komplexes.

Weltklasse-Infrastruktur

Der Komplex verfügt über mehr als zehn Infrastruktureinrichtungen, die ein hohes Maß an Komfort bieten:

eigene Küstenlinie mit einer Länge von 1200 Metern;

Café del Mar Shekvetili Strandclub

Fünf-Sterne-Wohnungen;

SPA und Gesundheitszentrum;

Fitnesscenter;

Pools;

Pool mit Sandstrand;

Tennisplätze;

Padel-tennis

Restaurants mit hoher Küche;

Weinkeller und Verkostungsraum;

Poolbar;

Konferenzraum;

Wanderpromenade mit einer Länge von 1200 Metern;

Kindergarten;

Grünflächen;

Ruheflächen;

Unterhaltungsräume.

Immobilien

Der Komplex verfügt über moderne Wohnungen in verschiedenen Formaten - von Investitionsstudios bis hin zu geräumigen Residenzen mit Panoramaterrassen und privaten Pools.

Bedingung - "schlüsselfertige Reparatur", "grüner Rahmen";

Der geplante Fertigstellungstermin ist 2027-2029 (abhängig vom Gebäude).

Investitionsattraktivität

VR Shekvetili Forest Beach konzentriert sich nicht nur auf Käufer von Immobilien für ihren eigenen Lebensunterhalt, sondern auch auf Investoren.

Die wichtigsten Vorteile des Projekts:

erste Küstenlinie;

Begrenztes Angebot von Premium-Immobilien;

Hohes Wertsteigerungspotenzial;

hoher Touristenstrom;

die Möglichkeit, Einnahmen aus kurzfristigen Leasingverträgen zu erzielen;

entwickelte Resort-Infrastruktur;

ganzjähriger Betrieb des Komplexes;

attraktives Steuersystem Georgiens für ausländische Investoren.

Warum sich Investoren für VR Shekvetili Forest Beach entscheiden

Erste Linie des Schwarzen Meeres.

Eines der am schnellsten wachsenden Resorts in Georgien.

Umweltfreundliche natürliche Umwelt.

Internationale Ebene der Infrastruktur.

Partnerschaft mit der Marke Café del Mar.

Hohes Serviceniveau.

Mögliches langfristiges Wachstum des Immobilienwertes.

Möglichkeit, stabile Mieteinnahmen zu erzielen.

Moderne Architektur und Premium-Planungslösungen.

Für wen das Projekt geeignet ist