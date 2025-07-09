Kommerceskaa nedvizimost v First Tower Ambassadori Island Batumi

Gewerbeimmobilien im First Tower - Ambassadori Insel Batumi

Geschäftsräume im Herzen der ersten künstlichen Insel am Schwarzen Meer

First Tower Gewerbeimmobilien sind eine Gelegenheit, Räumlichkeiten im Projekt zu erwerben, die ein neuer Anziehungspunkt für Batumi und die gesamte Schwarzmeerküste werden.

First Tower ist der erste Turm des Großprojekts Ambassadori Island Batumi, das eine vollwertige moderne Stadt mit Wohn-, Geschäfts-, Tourismus- und Unterhaltungsinfrastruktur schafft. Hier wird der Hauptstrom von Bewohnern, Touristen und Gästen der Insel gebildet.

Geschäft, in dem Tausende von Kunden täglich passieren

Die Geschäftsräume befinden sich auf der ersten und zweiten kommerziellen Ebene des Turms und sind für einen konstant hohen Verkehr ausgelegt.

Bis zum Abschluss des Projekts wird First Tower mehr als 3.000 Einwohner haben und die Einwohnerzahl der Ambassadori-Insel wird 90.000 überschreiten, was eine ständige Nachfrage nach Restaurants, Cafés, Geschäften, medizinischen Dienstleistungen und Verbraucherdienstleistungen, Büros, Schönheitssalons und anderen kommerziellen Formaten schafft.

Warum dieses Geschäft gefragt sein wird

Lage im zentralen Handelsgebiet der Insel;

intensiver Fußgänger- und Autoverkehr;

separater Eingang zu jedem Zimmer und rund um die Uhr Zugang;

die Möglichkeit, Räumlichkeiten für Geschäftsaufgaben zu kombinieren oder zu trennen;

Fensterglas auf die gesamte Höhe des Bodens;

Decken von 4,5 Metern, so dass Sie alle Designentscheidungen umsetzen können;

Bereitschaft von Shell & Core für individuelles Finishing;

die Möglichkeit, eine Sommerterrasse zu organisieren;

technische Kapazitäten, auch für Gaststätten- und Gaststättenbetriebe;

Die Möglichkeit, Fassadenwerbung mit maximaler Sichtbarkeit zu platzieren.

Geeignet für fast jedes Geschäftsformat

Gewerbliche Räumlichkeiten wurden als universelle Räume konzipiert für:

Restaurants und Cafés;

Coffeeshops und Konditoreien;

Premium-Boutiquen;

Supermärkte;

Apotheken;

medizinische und kosmetologische Zentren;

Schönheitssalons;

Banken;

Verkaufsstellen;

Showrooms internationaler Marken;

Dienstleistungsunternehmen.

Technische Vorteile

Die Fläche der Räumlichkeiten variiert von 55 bis 294 m2, wodurch Sie die optimale Lösung sowohl für ein kleines Unternehmen als auch für einen großen Netzwerkmieter auswählen können.

Jedes Zimmer ist mit modernen Ingenieursystemen, zentraler Klimaanlage und Heizung, Wasser- und Kanalisationspunkten, mehreren Eintrittsmöglichkeiten und rund um die Uhr Zugang ausgestattet. Hohe Panorama-Showcases bieten natürliche Beleuchtung und eine hervorragende visuelle Anziehungskraft für Käufer.

Investition in das zukünftige Business Center von Batumi

Der Kauf von Gewerbeimmobilien im First Tower ist eine Gelegenheit, das Projekt in einem frühen Stadium der Entwicklung zu Startpreisen zu betreten.

Da die Infrastruktur der Insel - der Yachthafen, die Event Hall, Georgiens größtes Einkaufszentrum, Strände, Hotels, Geschäftszentren und Wohngebiete - in Auftrag gegeben wird, werden sich Geschäftsräume im Zentrum des neuen Stadtkerns befinden, in dem sich ein ständiger Kundenstrom und eine hohe Nachfrage von Mietern bilden werden.

First Tower ist eine Gewerbeimmobilie an einem Ort, der von Grund auf als neues internationales Zentrum für Leben, Tourismus und Wirtschaft am Schwarzen Meer geschaffen wird.