First Tower pervaa basna na Ambassadori Island Batumi

Erster Turm bei Ambassadori Insel Batumi

First Tower ist die Hauptresidenz des Ambassadori-Insel-Batumi-Projekts, der ersten künstlichen Insel am Schwarzen Meer. Dies ist ein einzigartiges Weltklasse-Projekt, das ein neues Zentrum für Leben, Erholung und Investitionen in Batumi schafft.

Der 216 Meter hohe Turm wird die architektonische Dominanz der Insel sein und im Februar 2029 in Auftrag gegeben. Alle Apartments haben einen garantierten Meerblick und die Bewohner erhalten den Service des 5-Sterne-Hotels Ambassadori Group, das seit mehr als 20 Jahren Premium-Hotels betreibt.

Warum der erste Turm

die erste Linie des Schwarzen Meeres;

garantierter Panoramablick auf das Meer;

Premium-Architektur und moderne technische Lösungen;

eine professionelle Verwaltungsgesellschaft mit der Möglichkeit, passive Mieteinnahmen zu erzielen;

Hohe Investitionsattraktivität in einem frühen Stadium der Entwicklung eines Großprojekts.

Infrastruktur nur für Einwohner

Wohnungseigentümer haben Zugang zu privaten Räumen und Dienstleistungen:

Panorama-Pool auf dem Dach;

Restaurant und Bar mit Meerblick;

modernes Fitnesscenter;

Yoga-Bereich;

Concierge-Service 24/7;

geräumige Designlobby von 600 m2;

Private Padelplätze, Sport- und Kinderbereiche.

Ambassadori Island Batumi – Stadt der neuen Generation

Die 84 Hektar große Insel entsteht nach dem Konzept einer „Stadt in einer Stadt, wo fast die Hälfte des Territoriums für Parks, Dämme und öffentliche Räume vorgesehen ist.

Das Projekt umfasst:

der größte Yachthafen der Region;

Central Park mit einer Fläche von 9 Hektar;

der einzige weiße Sandstrand in Georgien;

Einkaufszentrum mit einer Fläche von 120.000 m2;

Weltklasse Veranstaltungshalle;

Internationale Schule und Kindergarten;

Restaurants, Cafés, Business-Center der Klasse "A", SPA und Wellness-Komplex.

Anerkannte Weltmarktführer der Branche – Arup Group, ShoP Architects und Yüksel Proje – arbeiten an dem Projekt, das das hohe Niveau von Architektur, Ingenieurwesen und Stadtplanung bestätigt.

First Tower ist eine Gelegenheit, Immobilien zu Beginn der Entwicklung des neuen Premium-Viertels von Batumi zu kaufen, das den Komfort des Lebens an der ersten Küste, den Service eines Fünf-Sterne-Hotels und das hohe Wachstumspotenzial des Vermögenswertes kombiniert.