  Gambia
  Kanifing
  Wohnungen in Neubauten

Neubauwohnungen in Kanifing, Gambia

Serrekunda
Wohngebäude The Platinum Tower
Wohngebäude The Platinum Tower
Serrekunda, Gambia
$105,262
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 11
Studios und 2 & 3 Schlafzimmer möblierte Apartments | Platinum Tower | Cape Point Erleben Sie Luxus Oceanfront Living am Platinum Tower in Cape Point. Willkommen in Platinum Tower – Die erstklassige Luxusentwicklung von Gambia, die perfekt im renommierten Stadtteil Capepoint von Bakau …
Immobilienagentur
GamRealty
