  1. Realting.com
  2. Estland
  3. Langfristige Vermietung
  4. Wohnung

Langfristige Miete von wohnungen in Estland

1 immobilienobjekt total found
Wohnung 3 zimmer in Stadtgemeinde Reval, Estland
Wohnung 3 zimmer
Stadtgemeinde Reval, Estland
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 70 m²
Stockwerk 2/5
Die Wohnung ist sofort verfügbar, rufen Sie mich an und kommen Sie, um es zu sehen! Voll mö…
$932
pro Monat
Immobilienagentur
International real estate agency Habita
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
