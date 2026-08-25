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Studios in Rotes Meer, Ägypten

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Hurghada
11
Gamsha
6
18 immobilienobjekte total found
Studio 1 zimmer in Hurghada, Ägypten
Studio 1 zimmer
Hurghada, Ägypten
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 40 m²
Stockwerk 4/6
Studio mit Zugang zu einem privaten Strand.Das Studio ist für kurzfristige Mieten geeignet, …
$44 416
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Studio 1 zimmer in Gamsha, Ägypten
Studio 1 zimmer
Gamsha, Ägypten
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 49 m²
Stockwerk 1/6
Dieses Studio-Apartment befindet sich im ersten Stock des Athena Resort in Al Ahyaa, Hurghad…
$102 157
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Studio 1 zimmer in Gamsha, Ägypten
Studio 1 zimmer
Gamsha, Ägypten
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 34 m²
Etagenzahl 6
Dieses Studio-Apartment befindet sich im Erdgeschoss des Athena Resort in Al Ahyaa, Hurghada…
$66 715
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Red Fenix MontenegroRed Fenix Montenegro
Studio 1 zimmer in Gamsha, Ägypten
Studio 1 zimmer
Gamsha, Ägypten
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 37 m²
Etagenzahl 6
Dieses Studio-Apartment befindet sich im Erdgeschoss des Athena Resort in Al Ahyaa, Hurghada…
$77 139
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Studio 1 zimmer in Hurghada, Ägypten
Studio 1 zimmer
Hurghada, Ägypten
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 42 m²
Stockwerk 3
$43 124
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Studio 1 zimmer in Gamsha, Ägypten
Studio 1 zimmer
Gamsha, Ägypten
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 43 m²
Etagenzahl 6
Dieses Studio-Apartment befindet sich im Erdgeschoss des Athena Resort in Al Ahyaa, Hurghada…
$84 668
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Studio 1 zimmer in Gamsha, Ägypten
Studio 1 zimmer
Gamsha, Ägypten
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 34 m²
Etagenzahl 6
Dieses Studio-Apartment befindet sich im Erdgeschoss des Athena Resort in Al Ahyaa, Hurghada…
$70 885
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Studio 1 zimmer in Gamsha, Ägypten
Studio 1 zimmer
Gamsha, Ägypten
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 41 m²
Etagenzahl 6
Dieses Studio-Apartment befindet sich im Erdgeschoss des Athena Resort in Al Ahyaa, Hurghada…
$80 730
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Studio 1 zimmer in Rotes Meer, Ägypten
Studio 1 zimmer
Rotes Meer, Ägypten
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 55 m²
Stockwerk 2/3
In Cala Sahl Hasheesh, die Raffinesse trifft auf die Ruhe am Meer in 92.000 Quadratmetern de…
$77 224
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Studio 2 zimmer in Hurghada, Ägypten
Studio 2 zimmer
Hurghada, Ägypten
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 46 m²
Stockwerk 1/5
Erschwingliche Immobilien in Hurghada PromenadeBis zu 4 Jahre ZahlungsplanLa Bella Resort - …
$32 025
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Studio 2 zimmer in Hurghada, Ägypten
Studio 2 zimmer
Hurghada, Ägypten
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 44 m²
Stockwerk 1/5
La Bella PalaceEine neue sichere Verbindung verfügt über einen großen Pool.Es gibt eine Viel…
$22 356
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Studio 2 zimmer in Hurghada, Ägypten
Studio 2 zimmer
Hurghada, Ägypten
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 50 m²
Stockwerk 3/3
Willkommen in La Vista Magawish ResortLa Vista Magawing Resort ist ein luxuriöses Wohnprojek…
Preis auf Anfrage
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Studio 1 zimmer in Hurghada, Ägypten
Studio 1 zimmer
Hurghada, Ägypten
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 41 m²
Stockwerk 2/43
Balkan Beach Resort ist eine neue Entwicklung in Al-Ahyaa, Hurghada, die geräumige und moder…
$37 323
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Studio 1 zimmer in Hurghada, Ägypten
Studio 1 zimmer
Hurghada, Ägypten
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 40 m²
Stockwerk 4/6
Schon mal von TURTLE BEACH RESORT gehört? Nein? Dann ist es Zeit!Fantastisches Projekt in id…
$38 641
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Studio 1 zimmer in Hurghada, Ägypten
Studio 1 zimmer
Hurghada, Ägypten
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 40 m²
Stockwerk 3/6
Willkommen in Ihrem Traumhaus am MeerDas Balkan Beach Resort ist eine neue Entwicklung in Al…
$25 291
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Studio 1 zimmer in Hurghada, Ägypten
Studio 1 zimmer
Hurghada, Ägypten
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 60 m²
Stockwerk 2/5
Kommen Sie alle zu unserem neuen und inspirierenden Projekt “Majra”!Majra befindet sich in A…
$47 721
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Studio 1 zimmer in Hurghada, Ägypten
Studio 1 zimmer
Hurghada, Ägypten
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Stockwerk 1/3
Willkommen im La Vista Magawish ResortLa Vista Magawish Resort ist ein luxuriöses Wohnprojek…
$32 402
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Studio 1 zimmer in Hurghada, Ägypten
Studio 1 zimmer
Hurghada, Ägypten
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 46 m²
Stockwerk 1/4
Wir begrüßen Sie in unserem neuen inspirierenden Projekt, La Bella Resort. In einer der best…
$30 187
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Immobilienangaben in Rotes Meer, Ägypten

mit Garage
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mit Meerblick
mit Schwimmbad
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