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Studios in Gamsha, Ägypten

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6 immobilienobjekte total found
Studio 1 zimmer in Gamsha, Ägypten
Studio 1 zimmer
Gamsha, Ägypten
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 49 m²
Stockwerk 1/6
Dieses Studio-Apartment befindet sich im ersten Stock des Athena Resort in Al Ahyaa, Hurghad…
$102,157
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Studio 1 zimmer in Gamsha, Ägypten
Studio 1 zimmer
Gamsha, Ägypten
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 41 m²
Etagenzahl 6
Dieses Studio-Apartment befindet sich im Erdgeschoss des Athena Resort in Al Ahyaa, Hurghada…
$80,730
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Studio 1 zimmer in Gamsha, Ägypten
Studio 1 zimmer
Gamsha, Ägypten
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 34 m²
Etagenzahl 6
Dieses Studio-Apartment befindet sich im Erdgeschoss des Athena Resort in Al Ahyaa, Hurghada…
$66,715
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Studio 1 zimmer in Gamsha, Ägypten
Studio 1 zimmer
Gamsha, Ägypten
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 43 m²
Etagenzahl 6
Dieses Studio-Apartment befindet sich im Erdgeschoss des Athena Resort in Al Ahyaa, Hurghada…
$84,668
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Studio 1 zimmer in Gamsha, Ägypten
Studio 1 zimmer
Gamsha, Ägypten
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 37 m²
Etagenzahl 6
Dieses Studio-Apartment befindet sich im Erdgeschoss des Athena Resort in Al Ahyaa, Hurghada…
$77,139
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Studio 1 zimmer in Gamsha, Ägypten
Studio 1 zimmer
Gamsha, Ägypten
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 34 m²
Etagenzahl 6
Dieses Studio-Apartment befindet sich im Erdgeschoss des Athena Resort in Al Ahyaa, Hurghada…
$70,885
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