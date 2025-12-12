  1. Realting.com
Wohnanlage Storia Del Mare
Hurghada, Ägypten
von
$50,417
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 6
Fläche 78 m²
2 Immobilienobjekte 2
Wir sind stolz, Ihnen unser neues Resortprojekt Storia Del Mare präsentieren zu können, eines der luxuriösesten Projekte im Zentrum von Hurghada. Das Storia Del Mare-Projekt wurde von Castello entwickelt. Das Projekt verfügt über eine Fußgängerpromenade am Meer, Zimmer mit Meerblick un…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
78.0
90,968
Bauherr
castello
Residenz La Bella Resort
Hurghada, Ägypten
von
$32,022
Jahr der Inbetriebnahme 2022
Etagenzahl 5
Fläche 46–128 m²
10 Immobilienobjekte 10
Das La Bella Resort Hurghada ist ein neues und inspirierendes Projekt. Es besteht aus insgesamt 149 Einheiten und die Einheiten beginnen von 30m2 bis 160m2. Im Herzen von Hurghada direkt an der Promenade in Mamsha befinden sich mehrere Einheiten mit einem, zwei und drei Schlafzimmern und Bl…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
46.0 – 64.0
37,605 – 71,935
Wohnung 2 zimmer
80.0 – 93.0
78,105 – 86,880
Wohnung 3 zimmer
128.0
121,632 – 121,808
Immobilienagentur
Hurghadians Property
Wohnanlage Storia Del Mare
Hurghada, Ägypten
Preis auf Anfrage
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 6
Bauherr
castello
Hurghada, Ägypten
von
$33,165
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Etagenzahl 5
Fläche 40–62 m²
5 Immobilienobjekte 5
Platinum Resort Ein integrierter Komplex von Wohn- und Gewerbeflächen, der das ganze Jahr über alles bietet, was Sie brauchen, um wegzukommen und Ihren Rückzug zu genießen. Nur wenige Minuten von der Innenstadt entfernt, mit Annehmlichkeiten, die sicherstellen, dass Sie Ihre Zeit niemals un…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
40.0 – 62.0
25,571 – 61,051
Wohnung 2 zimmer
55.0
51,658
Immobilienagentur
Hurghadians Property
