  2. Ägypten
  3. Wohnimmobilien
  4. Haus
  5. Terrasse

Häuser mit Terrasse in Ägypten

Hurghada
5
Rotes Meer
12
Matruh
5
El-Alamein
5
1 immobilienobjekt total found
Chalet 3 zimmer in Rotes Meer, Ägypten
Chalet 3 zimmer
Rotes Meer, Ägypten
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 133 m²
Etagenzahl 1
Leben Sie die Erfahrung bei IL Bayou – Wo Luxus trifft Meer SerenitySteigen Sie in IL Bayou …
$289,854
MwSt.
Immobilienagentur
Homes Bay
Sprachen
English, Русский, Polski, Français, Hungarian, Dutch
