Häuser am See in Ägypten

Hurghada
7
Rotes Meer
17
Matruh
4
El-Alamein
4
6 immobilienobjekte total found
Chalet 2 Schlafzimmer in Rotes Meer, Ägypten
Chalet 2 Schlafzimmer
Rotes Meer, Ägypten
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 134 m²
Etagenzahl 3
Entdecken Sie stilvolles Wohnen in diesem 2-Schlafzimmer-Chalet-Apartment mit 111 m² elegant…
$168,012
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus 5 zimmer in Rotes Meer, Ägypten
Reihenhaus 5 zimmer
Rotes Meer, Ägypten
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 195 m²
Etagenzahl 3
IL BAYOU SAHL HASHEESH MIDDLE TOWNHOUSE Dieses 4-Schlafzimmer-Reihenhaus im IL Bayou biet…
$361,890
Eine Anfrage stellen
Chalet 3 zimmer in Rotes Meer, Ägypten
Chalet 3 zimmer
Rotes Meer, Ägypten
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 176 m²
Stockwerk 2/3
Dieses stilvolle Apartment mit 2 Schlafzimmern und 2 Badezimmern im IL Bayou bietet 112 m² d…
$170,197
Eine Anfrage stellen
Tut TravelTut Travel
Reihenhaus 4 zimmer in Rotes Meer, Ägypten
Reihenhaus 4 zimmer
Rotes Meer, Ägypten
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 273 m²
Stockwerk 1/3
Dieses Eck-Reihenhaus mit 4 Schlafzimmern im IL Bayou bietet 265 m² großzügige Innenfläche a…
$217,539
Eine Anfrage stellen
Chalet 4 zimmer in Rotes Meer, Ägypten
Chalet 4 zimmer
Rotes Meer, Ägypten
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 157 m²
Stockwerk 2/3
Entdecken Sie dieses elegante Apartment mit 3 Schlafzimmern und 2 Badezimmern im IL Bayou, d…
$214,288
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus 6 zimmer in Rotes Meer, Ägypten
Reihenhaus 6 zimmer
Rotes Meer, Ägypten
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 265 m²
Etagenzahl 3
IL BAYOU SAHL HASHEESH CORNER TOWNHOUSE Dieses Eckreihenhaus mit 5 Schlafzimmern im IL Ba…
$364,118
Eine Anfrage stellen

