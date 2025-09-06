Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Berghütte kaufen in Ägypten

Hurghada
7
Rotes Meer
17
Matruh
4
El-Alamein
4
2 immobilienobjekte total found
Villa 21 zimmer in Rotes Meer, Ägypten
Villa 21 zimmer
Rotes Meer, Ägypten
Zimmer 21
Fläche 1 379 m²
Etagenzahl 3
Soulferyo Boutique Villa | 21 Master-Studio Erwerben Sie ein vollkommen privates Boutique…
$1,75M
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus 5 zimmer in Rotes Meer, Ägypten
Reihenhaus 5 zimmer
Rotes Meer, Ägypten
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 316 m²
Etagenzahl 4
SOULFERYO SIGNATURE VILLA – SAHL HASHEESH Geräumige Villa mit 251 m² Wohnfläche, privatem G…
$405,190
Eine Anfrage stellen
