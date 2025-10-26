Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Ägypten
  3. El-Alamein
  4. Wohnimmobilien
  5. Chalet

Chalets in El-Alamein, Ägypten

1 immobilienobjekt total found
Chalet 3 zimmer in El-Alamein, Ägypten
Chalet 3 zimmer
El-Alamein, Ägypten
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 125 m²
Etagenzahl 1
Double-sided ground-floor chalet with sea view Private entrance on both sides Building…
$252,000
Immobilienangaben in El-Alamein, Ägypten

