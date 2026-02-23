Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Wohnimmobilien in Alexandria, Ägypten

2 immobilienobjekte total found
Wohnung 3 zimmer in Alexandria, Ägypten
Wohnung 3 zimmer
Alexandria, Ägypten
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 85 m²
Stockwerk 11/12
$29,429
Immobilienagentur
ИП Риелтор без границ kz
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Italiano
Eine Anfrage stellen
Immobilienangaben in Alexandria, Ägypten

Günstige
Luxuriös
