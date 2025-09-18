  1. Realting.com
The Pavilions Anambas new luxury hotels and residences

Indonesien, Batam
www.pavilionshotels.com/residences/anambas/
Frontier Experiences ist ein prominentes Luxus-Entwickler und Immobilienunternehmen, das sich auf die Schaffung einzigartiger Luxus-Boutique-Hotels in einigen der weltweit schönsten Grenzlagen konzentriert.

Wir sind auf maßgeschneiderte und hochwertige Immobilienlösungen für tropische Destinationen spezialisiert und bieten luxuriöse Unterkünfte, kuratierte Erlebnisse und exklusive Immobilienangebote auf den Grenzmärkten.

Was macht uns aus

Unsere Eigenschaften sind einzigartig in ihrem Design, perfekt mit der Umwelt und der lokalen Kultur.

Nachhaltigkeit ist unsere Kernphilosophie und wir gehen ernsthaft darauf ein. Mit Nachhaltigkeit und jüngsten Entwicklungen in diesem Bereich setzen wir umweltfreundliche Praktiken und Initiativen in allen unseren Eigenschaften ein. Unser Ziel ist es, unseren CO2-Fußabdruck zu minimieren und sich mit lokalen Gemeinschaften zu engagieren und aktiv daran zu arbeiten, einen positiven Einfluss auf die Umwelt und die Gesellschaft zu erzielen.

Unsere Herangehensweise an Luxus mit einem starken Umweltteil, damit wir ein sehr einzigartiges Produkt anbieten können.

Mit einem exklusiven Ansatz für den Reisenden gehen wir über Luxus-Unterkünfte und über Erwartungen hinaus, um unvergessliche Erlebnisse für unsere Kunden zu heilen. Wir arrangieren private Yacht-Charter, Hubschrauber-Touren, personalisierte Ausflüge, Wellness-Retreats und kulturelle Eintauchen, um sicherzustellen, dass jeder Aspekt der Reise auf die einzigartigen und Präferenzen jedes Kunden zugeschnitten ist.

Dienstleistungen

Unser Portfolio umfasst eine Vielzahl von luxuriösen Unterkünften, Privatvillen und atemberaubenden Resorts und bietet Reisenden die Möglichkeit, sich ins Paradies einzutauchen.

Von abgelegenen Villen am Strand bis hin zu privaten Insel-Retreats und Luxus-Resorts eingebettet inmitten üppiger Grün, wir bemühen uns, nur die besten Optionen für unsere Kunden zu bieten.

Unsere Resorts sind von Naturschutzgebieten umgeben, die oft Zugang zu einigen der einzigartigsten Aktivitäten der Welt bieten.

Die Pavillons Hotels und Resorts

Um unseren Kunden ein noch unvergesslicheres und personalisiertes Erlebnis zu bieten, haben wir uns mit der Marke Pavilions zusammengetan.

Die Pavilions Hotels and Resorts ist eine etablierte und ausgezeichnete Gastfreundschaft Marke, die für die Herstellung unvergesslicher Reiseerlebnisse bekannt ist, die durch ihr Portfolio an außergewöhnlichen Eigenschaften, die Resorts in Europa und Asien - von Bali, Philippinen und Phuket über die Mongolei nach Amsterdam, Madrid und Rom.

Die Pavillons sind bekannt dafür, intime und einsame Himmel für die Gäste zu schaffen, mit unverwechselbarem Stil und Allure, Privatsphäre und Ruhe zu bieten, unvergleichliche Gastfreundschaft zu bieten und einen tadellosen Service zu gewährleisten, der auf die individuellen Vorlieben jedes Gastes zugeschnitten ist und eine kuratierte Reise von Genuss und Entspannung schafft, die jeden Moment einen bleibenden Eindruck hinterlassen wird.

