Ungasan, Indonesien

von € 366,423

221 m² 1 Wohnung

Kapitulation vor: 2023

Sky Stars Ocean View ist ein moderner Luxusvillenkomplex, der bei Touristen mit hohem Einkommen beliebt ist.

Wir bauen moderne Designvillen mit teurer und hochwertiger Dekoration aus Marmor, zuverlässigen Veredelungsmaterialien, teuren und komfortablen Möbeln. Jede Villa verfügt über eine rahmenlose Panoramaverglasung. Die Verglasungslänge beträgt 8,5 Meter, während keine Trennwände vorhanden sind. Sie können direkt von der Villa aus Meerblick und Nachtbali genießen. In den Villen wurde jeder Zentimeter so konzipiert, dass er maximalen Komfort schafft - der russische Architekt im Bereich Premium-Immobilien arbeitete an dem Projekt.

Die Villen bei Sky Stars Ocean View sind einzigartig. Jede Villa bietet einen Panoramablick auf das Meer, die Nacht auf Bali und die Landebahn des Flughafens Bali. Sie werden sehen, wie Flugzeuge starten und landen. Vor dem Hintergrund dieser Art erheben sich Berge mit einem Vulkan.

Sky Stars Ocean View ist von den besten Stränden Balis umgeben. Melasti, Dreamland Beach, Balangan Beach, Nyang Nyang, Jimbaran Beach und Dutzende anderer Strände

Dies werden die technologischsten Villen in Bali sein, mit einem Smart-Home-System und einem Remote-Immobilienmanagement über mobile Anwendungen. Alle Elektrogeräte zu Hause werden in die Anwendung eingespeist. Nun, Sie müssen nirgendwo hingehen, um die Klimaanlage oder die Hintergrundbeleuchtung am Pool einzuschalten, oder morgens die Vorhänge öffnen und Ihren Freunden Zugang zu Ihrem zu gewähren, wenn Sie nicht angekommen sind. Sie können den komplexen Dienst auch verwenden, indem Sie die Aufgabe für Ihren Manager über eine mobile Anwendung festlegen. Wenn Sie im Ausland sind, können Sie für Ihre Villen ruhig sein. Alle Einkommens- und Finanzberichte aus der Vermietung von Immobilien kommen zu Ihrer mobilen Anwendung.

Bequemlichkeit, Sicherheit und Transparenz, was die meisten Anleger wählen.

3 Arten von Villen sind im Komplex erhältlich: