Hohe Qualität und niedrige Kosten. Das Haus ist vollständig in Produktion montiert, wodurch Sie die Qualität der Arbeiten erheblich verbessern und die Kosten des Produkts senken können. Komfort. Das Haus ist voll funktionsfähig — es verfügt über alle Kommunikationen, ist vollständig fertig und enthält alle notwendigen Geräte und Sanitärinstallationen. Zeit sparen. Sie sparen Zeit bei der Projektauswahl, bei der Suche nach Bauherren und bei der Auswahl der Baumaterialien. Sie müssen keine Zeit damit verbringen, den Bauprozess vor Ort zu überwachen, da es keine gibt. Das Haus wird in einer Werkstatt zusammengebaut und in wenigen Tagen auf dem Gelände installiert. Mobilität und Einfachheit der Installation. Das Haus wird per LKW transportiert. Standardmäßig handelt es sich nicht um eine Immobilienimmobilie, mit der Sie sie ohne Genehmigungen und Genehmigungen installieren können. Das Haus kann an einer Stelle aufgestellt und dann an eine andere verlegt werden. Umweltfreundlichkeit. Wir sparen natürliche Ressourcen in allen Produktionsstufen. Die Holzbearbeitung — erfordert im Vergleich zur Herstellung von Ziegeln oder Betonblöcken nicht viel Energie. Wir sparen CO2-Emissionen, indem wir die Logistik — optimieren. Wir transportieren das fertige Modul und nicht seine Teile, wodurch die Menge an Ausrüstung minimiert wird. Alle Materialien sind erneuerbar, dh wenn Sie möchten, kann das typische VITHAUS-Haus zerlegt und für andere Projekte verwendet werden. Die VITHAUS-Hausinstallationstechnologie ist so konzipiert, dass sie bei der Installation des Hauses sehr vorsichtig auf den Standort — zukommt. Die Bodenabdeckung wird nicht gestört. VITHAUS-Häuser sind energieeffizient —. Sie verbrauchen eine kleine Menge Energie zum Heizen und nutzen dank ihres großen Verglasungsbereichs Solarenergie zum Heizen. Wachstumspotenzial. Ein kleines VITHAUS-Haus kann für die Bauzeit eines größeren Hauses zu einem vorübergehenden Zuhause werden und sich dann in ein gemütliches Gästehaus verwandeln, oder das Haupthaus sein, das fertiggestellt und entwickelt werden kann.