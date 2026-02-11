  1. Realting.com
  2. Entwickler
  3. Интерторгальянс

Интерторгальянс

220086, г.Минск, ул.Славинского, д.45А, пом.30 (офис 5м)
;
Eine Anfrage hinterlassen
Company type
Company type
Bauherr
Año de fundación de la compañía
Año de fundación de la compañía
2005
Auf der Plattform
Auf der Plattform
Weniger als einen Monat
Sprachen
Sprachen
Русский
Arbeitszeiten
Jetzt geschlossen
Meine Partner
1 agentur
  • RPT
    keine Gegenstände
Unsere Makler in Belarus
Gleb Vaskevic
Gleb Vaskevic
Andere Entwickler
Полесьежилстрой
Belarus, Brest
Año de fundación de la compañía 1977
Neue Gebäude 1 Wohnimmobilien 4
Bau von Wohn- und Gewerbeimmobilien
Eine Anfrage stellen
Strateg Group
Belarus, Cieliachanski sielski Saviet
Neue Gebäude 1 Wohnimmobilien 3
Strateg Group ist ein Raum für kreative und zielorientierte Profis. Wir unterstützen die Entwicklung der nützlichsten und ambitionierten Ideen, von innovativen technischen Lösungen bis hin zu Projekten im Bereich der bildenden Künste
Eine Anfrage stellen
УКС МИНГОРИСПОЛКОМА
Belarus, Minsk
Año de fundación de la compañía 1957
Neue Gebäude 1 Wohnimmobilien 81
Das Vereinigte Königreich MINGORISPOLKOMA verfügt über langjährige Erfahrung im Bau von Einrichtungen in verschiedenen Bereichen der sozioökonomischen Tätigkeit, sowohl in der Hauptstadt als auch in der Republik insgesamt. Es verfügt über ein etabliertes Arbeits- und Personalsystem für die D…
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Sprachen
Русский
База Волосо
Belarus, Opsauski sielski Saviet
Neue Gebäude 1 Gewerbeimmobilien 1
"Touristenkomplex "Voloso" im Bezirk Braslav, Region Vitebsk, Republik Belarus. Die Haupttätigkeit ist die Gründung und Verwaltung eines Tourismusunternehmens: Design, Inbetriebnahme, Gästeservice, Gebietsverwaltung. Der Touristenkomplex umfasst: - 5 zweistöckige Ferienhäuser mit einer Fl…
Eine Anfrage stellen
ИНФОРЕАЛТ
Belarus, Minsk
Neue Gebäude 1 Wohnimmobilien 18 Gewerbeimmobilien 2
Wir können zuversichtlich sagen, dass wir einen Premium-Klassenkomplex bauen. Unser Komplex hat eine Reihe von Vorteilen und ist vollständig nach modernen technologischen und ästhetischen Standards gestaltet.
Eine Anfrage stellen
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Realting.com
Gehen