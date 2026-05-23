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Monatliche Miete für wohnungen mit Garage in Rijeka, Kroatien

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3 immobilienobjekte total found
Wohnung 2 Schlafzimmer in Rijeka, Kroatien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Rijeka, Kroatien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 72 m²
Etagenzahl 4
Zu vermieten: eine smarte, geräumige Zwei-Zimmer-Wohnung mit Wohnzimmer, 72 m² groß, gelegen…
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Rijeka, Kroatien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Rijeka, Kroatien
Schlafräume 2
Fläche 65 m²
Etagenzahl 5
Rijeka, Stadtzentrum – Vollständig möblierte Wohnung zu vermieten Zur Vermietung steht eine …
$1,494
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Rijeka, Kroatien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Rijeka, Kroatien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 56 m²
Etagenzahl 2
Gornja Vežica – 2-Zimmer-Wohnung mit Wohnzimmer und Terrasse zur Miete Wir vermitteln die V…
$1,149
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