  1. Realting.com
  2. Kambodscha
  3. Preah Sihanouk Municipality
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnung
  6. Terrasse

Wohnungen mit Terrasse in Preah Sihanouk Municipality, Kambodscha

Sihanoukville
27
3 immobilienobjekte total found
Wohnung 3 zimmer in Sihanoukville, Kambodscha
Wohnung 3 zimmer
Sihanoukville, Kambodscha
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 90 m²
Stockwerk 9
Die erste Linie des Golfs von Thailand. Minimaler erster Anruf. Lange Verzögerung. Für eine …
$99,763
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 zimmer in Sihanoukville, Kambodscha
Wohnung 2 zimmer
Sihanoukville, Kambodscha
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 50 m²
Stockwerk 17/30
Projektbeschreibung.Time Square 10 ist ein Drei-Tower-Wohnung auf der ersten Linie von Otrus…
$47,810
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 zimmer in Sihanoukville, Kambodscha
Wohnung 2 zimmer
Sihanoukville, Kambodscha
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 50 m²
Stockwerk 6
Feuerwerkstätten! 🔥 Starten Sie den Verkauf auf der ersten Linie von OKEAHA. BXOD IN CAMBOJU…
$51,049
Eine Anfrage stellen
