  1. Realting.com
  2. Kambodscha
  3. Kien Svay District
  4. Wohnimmobilien
  5. Villa

Villen in Kien Svay District, Kambodscha

1 immobilienobjekt total found
Villa in Kien Svay District, Kambodscha
Villa
Kien Svay District, Kambodscha
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 600 m²
Etagenzahl 2
Villa am Fluss Mekong600 qm Luxus-Residenz mit zusätzlichem Gästehaus, Landschaftsgärten, un…
$790,000
